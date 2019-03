El 11% de los puestos de máxima responsabilidad en las Proptech están ocupados por mujeres, según Tiko Comunicae

viernes, 8 de marzo de 2019, 17:20 h (CET) Solo 22 mujeres ocupan puestos de alta responsabilidad en las más de 200 empresas Proptech españolas. El vertical del Software Informático es el único que está liderado al 100% por hombres. Ana Villanueva, CEO de Tiko, es una de las pocas mujeres que dirigen una compañía Proptech de Inversión Inmobiliaria El sector inmobiliario es uno de los más tradicionales que existen en España. Sin embargo, durante los últimos años, la irrupción de las empresas Proptech ha conseguido que la compraventa de viviendas evolucione y se sitúe al nivel de otros ámbitos profesionales. A pesar de ello, no se ha logrado el mismo progreso en otros aspectos, como en lo relativo a la igualdad de género.

Y es que, en lo referente a sus altos cargos, apenas ha habido cambios y la presencia de hombres en este sector sigue siendo mayoritaria. A día de hoy, solo el 11% de los puestos de máxima responsabilidad en las Proptech están ocupados por mujeres. Una cifra muy alejada de la media nacional, que asciende a un 31% según datos del INE.

Así lo destaca Tiko, la compañía inmobiliaria española capaz de comprar un piso en una semana, que ha realizado un estudio sobre el liderazgo femenino en su sector con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Para ello, ha comparado el número de hombres y mujeres que ostentan un cargo de máxima responsabilidad de las más de 200 empresas Proptech que aparecen en el mapa del sector elaborado por Finnovating. Los resultados son claros: solo 22 mujeres ocupan puestos de alta responsabilidad entre todas las compañías analizadas.

El Software Inmobiliario, sin presencia femenina en altos cargos

Aunque en general la representación de mujeres es escasa, los números varían al analizar cada una de las 10 áreas o verticales del sector Proptech. Por ejemplo, destaca por encima del resto el vertical de Software Inmobiliario, completamente liderado por hombres. A la cola también se sitúan otras áreas como Big Data (8%) o Gestión Inmobiliaria (6%), Domótica (5%) y Peer to Peer (4%).

De la misma manera, en otros ámbitos como el de Portales Inmobiliarios y Marketplaces o Realidad Virtual, apenas hay una mujer por cada 4 hombres en puestos de liderazgo.

En cuanto al vertical de Inversión Inmobiliaria, el 11% de las personas que lideran una empresa en esta categoría son mujeres. Entre ellas se encuentra Ana Villanueva, CEO de Tiko, cuya plantilla cuenta con más de un 50% de presencia femenina.

Para Villanueva, "a pesar de que las mujeres hemos ido ganando terreno en puestos directivos, aún está lejos de conseguirse la igualdad en este aspecto. Que una mujer lidere empresas con base tecnológica no debería ser algo excepcional en 2019. Con este estudio, queremos animar a las mujeres a emprender más proyectos innovadores para este sector y a luchar por alcanzar puestos de responsabilidad en todas las áreas".

