La Andaluza de Pintor Rosales (Madrid) aumenta sus clientes gracias a las plataformas digitales de comida Comunicae

viernes, 8 de marzo de 2019, 15:52 h (CET) La Andaluza decidió unirse a la plataforma de comida Just Eat, estimando que en pocos meses su facturación total aumente en un 20% Aunque la franquicia del Paseo del Pintor Rosales nº 36 de Madrid (28008), tenga una clientela fija que disfruta yendo a comer al local para relajarse mientras saborean su carta de comida andaluza, Daniela y Andrés, que son los franquiciados que están al frente de negocio, han decidido ampliar su horizonte de venta adhiriéndose a la plataforma digital de venta de comida Just Eat. Ellos amplían así el negocio de modo que preferir disfrutar de la comodidad del sofá no sea un impedimento para saborear sus cartuchos de pescaíto frito, sus costillas a la barbacoa, entrecot, croquetas…

Llevan poco tiempo en la plataforma, en la que se les encuentra fácilmente a través de su buscador, y ya están recogiendo los frutos de un trabajo bueno y bien organizado. Poco a poco aumentan los pedidos de su carta de comida española elaborada y su local se va haciendo más conocido, saben que dentro de pocos meses los pedidos que reciban desde esta plataforma podrán suponer hasta el 20% del total que facturen.

Gracias a este formato de La Andaluza Pintor Rosales en Just Eat, a los clientes de siempre se les unen los clientes nuevos que los descubren gracias al filtro de “comida casera” o “comida española”con que cuenta la plataforma. Tiene un gran radio de reparto que son los distritos 28008, 28010, 28012, 28013, 28014, 28015, 28040, 28003, 28004 y 28005; el coste de cada reparto es 1.90€, con un pedido mínimo de 8€ y otra opción que tienen disponible es que los pedidos se pueden recoger en el local si no se quiere esperar a dar un bocado a un delicioso menú.

Daniela y Andrés miran el futuro con mucha ilusión y eso se demuestra en su buen trabajo y buen hacer. Sus clientes quedan muy satisfechos y todo el equipo de la central de franquicias de laandaluza.com que trabajan junto a ellos sabe que están haciendo un magnífico trabajo, y que por delante les queda un futuro muy prometedor.

