Un joven español gana el premio a la mejor foto del mundo de #Celebration2019

AGORA images, red social de fotografía que propone los concursos más grandes a nivel mundial, ha dado a conocer al ganador (Hero) del premio a la mejor foto del mundo del concurso #Celebration2019. Un concurso de fotografía en el que participan miles de usuarios de todo el mundo.



La instantánea de Carles Alonso que ha sido premiada con $1000 y el software de edición de photo de Skylum, es una imagen recogida del conocido Correfocs que se celebró en su ciudad natal, Granollers.



Según explica Carles Alonso, sobre su experiencia en los concursos, “como fotógrafo participo en concursos especialmente en los temas que mi fotografía toca, como paisaje, ciudades y gente. Por ejemplo, tuve una mención especial en la categoría de ciudades en el último concurso de National Geographic travel con una foto de San Francisco. Agora me da la oportunidad de participar en los múltiples temas que se proponen en una comunidad muy activa y con premios que hacen que valga la pena el esfuerzo. Sin duda, es una opción muy a tener en cuenta para todos aquellos fotógrafos que busquen retos y propuestas. Cuando me enteré que era Hero justamente estaba viendo el atardecer en El Nido, Filipinas. Recibir esa noticia y además en un lugar tan paradisíaco, me hizo pensar que soy muy afortunado y que la fotografía es un mundo apasionante porque me da la oportunidad de hacer soñar a los demás”.



Según destaca Octavi Royo, CEO y socio fundador de AGORA images, “personas como Carles, que participan en este concurso y muestran en la plataforma sus increíbles fotografías realizadas con cámaras o bien móviles, son los responsables de nuestro éxito. Nos enorgullece poder dar a los usuarios la oportunidad y el poder de compartir sus mejores fotos, además de dar visibilidad a sus trabajos y que a la vez puedan ganar dinero con sus mejores instantáneas”.

Otra particularidad de la empresa es que los usuarios valoran y puntúan el trabajo fotográfico de los demás dando ‘estrellas’ y recompensando su calidad. Esto permite al usuario subir de nivel como fotógrafo dentro de la App, y cuanto mayor es su prestigio, más visibilidad consiguen sus fotografías en la aplicación. Este sistema alcanza su máxima expresión a través de los Contests, concursos de fotografía que se organizan semanalmente y que patrocinan marcas y en las que cualquier persona puede participar con sus creaciones. Así, cada fotografía se convierte en algo irrepetible, lo que permite que desde la plataforma se pueda acceder a las mejores fotos del año por personas de todo el mundo.



El Hero de cada contest es algo más que el ganador, es el fotógrafo con la mejor foto del mundo en #Eyes o #Urban de este año. Los ganadores de los concursos de años anteriores participan como jueces del contest de la siguiente edición, y sus fotos premiadas vuelven a recibir visibilidad, en un círculo virtuoso que retroalimenta la comunidad, un flujo del que todos los que forman parte de la compañía se benefician.

















Las mejores fotografías del mundos

AGORA images es la aplicación de concursos de fotografía que reparte los premios más elevados. Hasta ahora, se han entregado más de 60.000 euros en premios a las mejores fotografías de cada concurso que ha celebrado. La app es gratuita y cualquier persona puede participar en los concursos y formar parte de su comunidad. AGORA images celebra 52 Contests al año.



Con más de 2.5 millones de usuarios y 9 millones de fotos subidas desde más de 193 países, la app de la empresa se ha convertido en la comunidad global de fotografía donde se puede ver el mejor contenido visual del mundo en tiempo real, y donde cualquier persona puede ganar mucho dinero con sus mejores fotos.