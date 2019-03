Global Knowledge y Ackstorm firman un acuerdo que mejora la formación Cloud Comunicae

viernes, 8 de marzo de 2019, 07:08 h (CET) Una nueva alianza permitirá una mejor formación en Cloud para impartir a clientes formación esencial y avanzada en Cloud La empresa española líder de arquitectura de plataformas y servicios seguros en la nube y el líder mundial en TI y formación profesional oficial se unen para reforzar la formación Cloud en España con este nuevo acuerdo de colaboración en formación.

La formación cloud, más sólida con esta unión

Global Knowledge, a través de Eduardo Moreno, su director general, y Ackstorm, de la mano de Socio y Cofundador, Fernando Benito han firmado un acuerdo de colaboración en el que ofrecen un servicio de formación conjunto para aquellos clientes que estén comenzando a utilizar los servicios cloud de cualquier proveedor del mercado (o ya los utilicen) y necesiten asesoramiento avanzado.

Este acuerdo de colaboración es beneficioso principalmente para aquellos clientes que deseen aprovechar sus servicios cloud.

Este acuerdo consigue la excelencia a través de la combinación de dos factores fundamentales: por un lado, la inmensa experiencia en consultoría técnica de campo en plataformas y servicios Cloud de Ackstorm con los conocimientos, metodologías y experiencia de formación en IT -especialmente en Cloud- que Global Knowledge acumula en los más de 20 años de operación de compañía en España y resto del mundo.

Tal y como afirma Eduardo Moreno, Director General de Global Knowledge: “la firma de este acuerdo de colaboración entre GK y Ackstorm es el primer paso de los muchos que queremos dar para mejorar la experiencia formativa en Cloud de nuestros clientes, donde a corto plazo, no solo recibirán la mejor formación oficial del mercado en los principales operadores de cloud (GCP/AWS y MS), sino que podrán combinarla consultando las inquietudes que se deriven de los diferentes proyectos Cloud en los que estén inmersos".

Barcelona y Madrid, claves de la alianza

Una de las mayores ventajas que este acuerdo ofrece son las posibilidades geográficas para todos aquellos que quieran formarse con Ackstorm y Global Knowledge. Con oficinas en Madrid y Barcelona, los clientes disfrutarán de una mayor flexibilidad formativa, aprovechando al máximo las ventajas en formación Cloud de la mano de consultores y expertos formadores.

Acerca de Global Knowledge Spain

Global Knowledge es el líder mundial en TI y formación profesional oficial cuyo objetivo es desarrollar las habilidades necesarias por los profesionales y organizaciones para tener éxito en su trayectoria.

Para satisfacer las necesidades de los clientes, Global Knowledge está presente en más de 15 países y tiene la flexibilidad única de ofrecer una amplia cartera de cursos en más de 100 países en aulas, en formatos virtuales (modalidades online) y a través de una red mundial de partners que aportan un valor añadido.

Desde 1995, Global Knowledge está formado por más 1,500 profesionales de todo el mundo. Cuentan con los mejores instructores certificados por los principales fabricantes que trabajan de forma constante para dar los mejores resultados. De esta forma, son considerados como los mejores en la industria.

Considerado como el proveedor de formación IT líder en el mundo, Global Knowledge ayuda cada año a que más de 230,000 profesionales consigan crecimiento profesional.

Acerca de Ackstorm

Es la empresa española líder de arquitectura de plataformas y servicios seguros en la nube. La proveedora de servicios de telecomunicaciones Ackstorm lleva 17 años gestionando, administrando e integrando sistemas cloud para sus clientes.

Son Arquitectos Cloud expertos y se definen por el seguimiento constante y evolutivo de sus proyectos. combinan distintas metodologías de trabajo con el objetivo de proporcionar una mejora del servicio, adaptabilidad, escalabilidad en la infraestructura y libertad, en función del modelo de Cloud elegido por el cliente: público, privado o híbrido.

Su equipo es multidisciplinar, proactivo y está en búsqueda siempre de nuevas formas de afrontar los proyectos. Su soporte, atención al cliente y administración de sistemas, garantizan la calidad de servicio e interlocución técnica cercana.

Para más información:

GLOBAL KNOWLEDGE ESPAÑA

Gloria Prieto

gloria.prieto@globalknowledge.es

91 425 06 60

