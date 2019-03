Feedback Company presenta su servicio para recopilar opiniones online reales Comunicae

jueves, 7 de marzo de 2019, 17:04 h (CET) Feedback Company, la compañía Google Review Partner y líder en el sector, va a presentar en España un completo servicio para recopilar y gestionar opiniones online de forma verificada. La herramienta incorpora novedosas características que ayudarán a aumentar la confianza que los clientes depositan en una página web enseñando comentarios de consumidores reales, y además permitirá adaptar los productos y servicios a lo que demandan verdaderamente los clientes con valiosa información del mercado Esta herramienta incorpora una serie de particularidades que hacen que su uso sea indispensable en cualquier compañía que quiera conocer a los clientes. A Feedback Company se le conoce por su compromiso con la innovación, por eso se han añadido servicios que no solo dejan recopilar comentarios de los clientes, pero también conocer en qué grado recomendarían tu empresa a amigos y familiares o cuánto esfuerzo les ha costado llevar a cabo la acción de compra en la web, entre otros.

Facilidades que lo hacen único

Un elemento llamativo es que el propietario del negocio online puede añadir preguntas a la invitación que se le envía al cliente cuando éste efectúa una compra online. De esta forma, puede preguntar algo concreto sobre cualquier aspecto corporativo que le concierne, como “¿son visibles los productos en la tienda online?” o “¿quiere el cliente que añadamos algún método de pago en específico?”. Todas estas respuestas irán a un portal web en el que la empresa podrá ver de forma estadística, sencilla y en tiempo real, las respuestas de los clientes.

De esta forma, se podrán ajustar los productos que se venden online de acuerdo con las demandas reales del mercado. Esto provocará que los consumidores se conviertan en clientes leales y que los clientes potenciales perciban que la empresa tiene en cuenta las posibles peticiones que surjan.

Luis Ariza, el encargado del desarrollo de negocio en España, cita que “Feedback Company es una empresa que cuida de cualquier compañía sin importar su tamaño, desde microempresas hasta grandes corporaciones” y continúa diciendo que “por eso tenemos en cuenta que nuestro precio sea el más bajo, aunque se provea a las empresas de un servicio premium”.

Además, para hacer más accesible el uso de la herramienta, se pone a disposición de los clientes contratos de permanencia de tan solo tres meses. De esta forma, se incentiva el uso de la herramienta, ya que las compañías no tendrán que firmar por un contrato de permanencia de un año o incluso año y medio. Los clientes de Feedback Company lo serán porque quieren serlo, no porque está obligados.

La experiencia como arma para combatir obstáculos

Feedback Company lleva operando en el mercado centroeuropeo más de 10 años, y sabe cómo tratar a los clientes de forma cercana y amigable. Por eso se sirve para ayudar a las empresas a la hora de personalizar sus invitaciones, darle soporte online o incluso proveer ideas a la hora de contestar a los comentarios online.

El servicio está desarrollado con una visión periférica sobre las ventas, lo que hace que los comentarios online ofrezcan beneficios comerciales de forma inmediata. La medición de los indicadores NPS y CES, tan usados en la industria, están disponibles. Esto permitirá crear un distintivo para diferenciarse de las empresas competidoras en el sector.

Feedback Company concluye que, a la hora de elegir una herramienta, se tengan en cuenta todos estos aspectos. Y añade que el hecho de que Feedback Company esté asociada con Google “le dará una ventaja aumentando la visibilidad online de tu empresa ya que podrás enseñar las estrellas amarillas de Google en los anuncios online y estarán disponibles para los resultados orgánicos también, algo exclusivo que pocas empresas en todo el mundo pueden garantizar”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.