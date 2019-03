MSI Studio / MSI Academy presenta la segunda edición de su Máster BIM Oficial Autodesk Comunicae

jueves, 7 de marzo de 2019, 17:08 h (CET) El centro, que cuenta con el sello de calidad de Autodesk Authorised Training Centre, ofrece la segunda edición del Máster Oficial BIM de Autodesk. Con plazas limitadas para garantizar un seguimiento personalizado del alumno. La formación se basa en un proyecto curricular real con el que los alumnos aprenden a resolver situaciones y problemáticas diarias de forma eficiente La implementación de la metodología BIM en España es una realidad. El Ministerio de Fomento estableció el 17 de diciembre de 2018 y el 26 de julio de 2019 como las fechas límite para exigir la obligatoriedad de la metodología BIM para todos los proyectos constructivos de edificación e infraestructuras respectivamente.

BIM representa el cambio más importante en el sector AEC (arquitectura, ingeniería y construcción, según sus siglas en inglés) de los últimos 50 años y representa una oportunidad para empresas y profesionales.

Ante la realidad de este contexto en el que se demandan nuevos expertos especialistas en BIM y en sus principales herramientas (tales como Revit, Navisworks o BIM 360), MSI Studio, mediante su centro de formación MSI Academy ofrece, a partir del 15 de marzo de 2019, la segunda edición del Master BIM Oficial Autodesk.

“El año pasado presentamos nuestro Máster BIM con el objetivo de liderar el cambio del sector y ofrecer la formación y herramientas necesarias para que los profesionales y empresas del sector AEC puedan actualizar sus conocimientos y seguir operando en el mercado de forma exitosa”, explica Salvador Bohigas, CEO y cofundador de MSI Studio.

“Nuestro Máster BIM nace de la experiencia de MSI en el ámbito de la formación como Centro Oficial de Formación Autodesk (líder del mercado en herramientas BIM) y en el ámbito de la consultoría BIM, donde hemos tenido un papel protagonista en formaciones e implementaciones BIM en diferentes proyectos y empresas como los despachos de arquitectura TAC Arquitectos y Peris Toral, ingenierías como Eletresjota tècnics associats SL y TEC-4 SA, constructoras como Fomento de Construcciones y Contratas, Acciona Infraestructuras S.A y Promuobra Proyectos y Obras SL o promotoras como CORP Promotores, por poner ejemplos significativos” añade.

Formación real, presencial y personalizada

El Master BIM Oficial Autodesk abarca todas las etapas de un proyecto (diseño, construcción, As Built y operaciones y mantenimiento), así como las principales dimensiones del BIM: 3D, 4D (planificación), 5D (mediciones y presupuestos), 6D (sostenibilidad y eficiencia energética) y 7D (Facility Management).

Ha sido diseñado para preparar a los profesionales para hacer frente a situaciones reales. Por ello, a partir de un proyecto curricular real (Instituto Viladomat, promovido por infraestructuras.cat, diseñado por TAC Arquitectos y construido por Fomento de Construcciones y Contratas), el alumno se enfrenta a situaciones reales que le permitirán, una vez terminado el máster, tener un papel protagonista en proyectos BIM de complejidad alta.

El Máster BIM Oficial de Autodesk de MSI Studio es presencial y pone especial hincapié en el seguimiento personalizado del alumno, tanto desde el punto de vista académico como profesional, al poner en contacto a los alumnos que lo deseen con empresas del sector. Además, el equipo docente que lo imparte son profesionales en activo que se dedican al BIM en su actividad diaria. Para poder garantizar una formación de la máxima calidad, MSI Studio ofrece plazas limitadas a su Máster BIM, reduciendo las convocatorias a solo 12 alumnos.

Finalmente, al ser un centro Autorizado de Autodesk, la formación ofrecida por MSI Academy viene avalada por el fabricante líder del mercado. Además, durante el máster se prepara al alumno para obtener la prestigiosa certificación Autodesk Certified Professional for Revit Architecture, que le permitirá entrar en la comunidad de expertos de Autodesk, una excelente plataforma para hacer networking a nivel internacional.

Sobre MSI Studio

MSI Studio es una consultora y centro de formación BIM nacida en Barcelona en 2012. Especializada en la implementación BIM y con la garantía de ser un Centro Autorizado de Formación Autodesk, el equipo de profesionales que forman MSI Studio trabaja para ayudar a implementar BIM y aprovechar todo el potencial que ofrece esta metodología a sus clientes, entre los que se encuentran despachos de arquitectura, ingenierías y constructoras. MSI Studio cuenta, además, con una línea de negocio dedicada a la formación, MSI Academy, que ofrece cursos BIM presenciales, el Máster BIM Oficial Autodesk y formación a medida para empresas.

