Silex Gestion: Oportunidades de Inversión seguras y rentables con garantía hipotecaria

jueves, 7 de marzo de 2019

jueves, 7 de marzo de 2019, 17:12 h (CET) La actual conyuntura en los mercados de inversión provoca que los inversores busquen nuevas alternativas de inversión segura e inversión rentable en el mercado inmobiliario Ha tocado vivir la época con los tipos de interés más bajos de la historia,en ocasiones incluso con tipos de interés negativos – por ejemplo, en este momento el Euribor presenta un tipo de interés -0,108% -.

Esta situación, prolongada y generalizada, ha alterado por completo las reglas por las que se desarrollan los mercados de inversión y ha hecho saltar por los aires la manera de invertir, especialmente por parte de inversores no profesionales que lo único que buscan es hacer crecer su dinero de una manera segura.

De esta forma, el que durante décadas ha sido producto estrella para la inversión de los pequeños ahorradores, los depósitos bancarios, ha perdido su atractivo puesto que apenas ofrecen una rentabilidad mínima en términos nominales que se convierte en negativa al constatar el efecto de la inflación.

En esta situación, son muchos los inversores que se preguntan insistentemente en qué invertir su dinero. Y es en esta búsqueda constante de las mejores inversiones muchos de los ahorradores han descubierto un nuevo tipo de inversión que ofrece al pequeño ahorrador una rentabilidad mínima asegurada del 12,50% anual a la vez que proporciona una seguridad comparable a la de los depósitos bancarios constituyendo una inversión rentable y una inversión segura.



Se trata de inversiones hipotecarias de capital privado, es decir, invertir en préstamos. Es una operación sencilla y clara en la que un particular – a través de una sociedad, tal y como establece la ley 2/2009, de 31 de marzo – presta dinero a otro particular a un plazo y unos tipos de interés pactados y cuya inversión queda respaldada por un inmueble .

La inversión segura radica en el hecho de que el contrato de préstamo se eleva a público mediante una escritura notarial que se inscribe en el Registro de la Propiedad, quedando se esta forma garantizada la inversión.



Son muchos los pequeños ahorradores que están desviando sus fondos paulatinamente a través de empresas que gestionan todo el proceso tanto anterior como posterior a la firma, como es el caso de Silex Gestión, y cuyas opiniones de Silex Gestión hacen llegar.

“El equipo de Silex me asesoró en todo momento y me recomendó repartir el dinero entre varias operaciones. Desde entonces consigo sacarle una buena rentabilidad ​y estoy tranquilo al saber que mis inversiones están ​respaldadas por un inmueble ​de gran calidad​”, afirma Manuel Arrubal, pequeño inversor que, como muchos otros, ha buscado incansablemente nuevas inversiones que

combinen una rentabilidad mínima con la seguridad de la inversión, llevándose una opinión muy positiva en este tipo de inversiones tal y como se recoge en nuestra sección Silex Gestión piniones.

