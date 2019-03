OFRU Recycling cumple 40 años de tecnología medioambiental en el reciclaje de solventes Comunicae

jueves, 7 de marzo de 2019, 16:56 h (CET) Empresa de tecnología alemana OFRU Recycling celebra su 40º aniversario. Desde 1978, OFRU fabrica equipos de destilación para el reciclaje de disolventes contaminantes y con ello hace una aportación activa a la protección medioambiental y la sostenibilidad OFRU Recycling celebra su 40º aniversario. Desde 1978, OFRU fabrica equipos de destilación para el reciclaje de disolventes contaminantes y con ello hace una aportación activa a la protección medioambiental y la sostenibilidad.

El ahorro de recursos con productos químicos impulsa a los ingenieros de planta a hacer el mundo un poco más verde cada día. La empresa, hoy en día internacional, fue fundada en 1978 a partir de la empresa norteamericana Ransburg Corporation, hoy más conocida por el nombre ITW Ransburg. OFRU Recycling, abreviatura de - Tecnología de superficies Russau - desarrolló en los años setenta no solo el primer evaporador de vacío, sino que también contribuyó de manera decisiva a establecer en el mercado alemán la tecnología de destilación de líquidos inflamables hoy en día conocida en todas partes.

Al principio de los años noventa, se invirtió de manera continua para expandirse en el extranjero. Las condiciones marco para los especialistas del estado de Babiera en Alemania son ideales. Existe una gran demanda de tecnología medioambiental alemana. Con una cuota de exportación de más del 80 %, una amplia red de distribución y un equipo de distribución multilingüe propio, OFRU goza de una muy buena posición en el mercado internacional.



De modo parecido a las destilerías, las instalaciones de destilación de OFRU funcionan con el principio de la destilación. Sin embargo, en este caso se destilan líquidos y productos químicos industriales, disolventes inflamables como acetona, diluyentes, acetato de etilo, toluol y muchos otros disolventes. Las máquinas de reciclaje de solventes desarrolladas por OFRU procesa residuos líquidos especiales, reducen las emisiones de CO2 en la propia empresa y fomentan la economía circular y el procesamiento sostenible de productos químicos.

Las instalaciones de procesamiento con una capacidad de entre 100 y 40.000 litros al día se fabrican en un moderno centro de producción de Alzenau, en el norte de Baviera, un referente del uso eficaz de recursos y diversas tecnologías de reciclaje. Los clientes se encuentran prácticamente en todos los continentes del mundo.

Tras 40 años, OFRU deja tras de sí un desarrollo exitoso de la empresa y se enorgullece de haber brindado una gran aportación a la protección medioambiental del mundo.

Web: www.ofru.com

Correo electrónico: info@ofru.com

Antecedentes: OFRU Recycling se encuentra entre los fabricantes líderes de equipos de procesamiento de disolventes de alto rendimiento del mundo. Gracias a soluciones llenas de ideas para la tecnología de procesos medioambientales, la empresa de Alzenau se ha hecho un nombre en el ámbito de la tecnología medioambiental y el uso eficaz de recursos. OFRU es pionera en la fabricación de instalaciones de destilación de disolventes que permiten un alto nivel de recuperación de recursos.

OFRU Recycling GmbH & Co. KG

Marie-Curie-Str. 1

63755 Alzenau / Alemania



Teléfono: +49 6023 50422-0

Fax: +49 6023 50422-60

Correo electrónico: info@ofru.com

Internet: www.ofru.com

