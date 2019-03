Aumentan las bodas en un 5,2% en el último año según datos del INE Comunicae

jueves, 7 de marzo de 2019, 15:08 h (CET) El miedo al compromiso desaparece y el número de bodas crece en un 5,2% según datos del INE, aumentando la demanda de los servicios del sector Tras la crisis económica, en Andalucía, el sector de las bodas se vio paralizado ya que numerosas parejas no podían desembolsar los grandes costes que supone la celebración de una boda. Según bodas.net el precio podría oscilar desde los 10.500€ las más económicas a unos 20.000€ de media si no se escatima en gastos. Todo ello, incluyendo el vestido de novia, traje del novio, todos los extras del banquete, los detalles para los invitados, y sin olvidar el lugar de celebración, ya que aunque la capital andaluza siempre ha contado con una amplia oferta, los precios seguían siendo elevados para que las parejas contratasen los servicios de un buen salón para celebraciones en Sevilla.

Pero actualmente, con la recuperación económica, se ha visto una crecida de las bodas en un 5,2% tal y como indica el INE (Instituto Nacional de Estadística), beneficiando por completo al sector. Concretamente aumentan las bodas civiles, que representan un 73% del total de todas las uniones.

Muchas de estas uniones se realizan en septiembre ya que, según estudios elaborados por el INE, es el mes favorito por la mayoría de las parejas por ser un mes con un clima más templado, pero con las ventajas de los meses de verano. Esto también supone el inconveniente de que, al ser uno de los meses más demandados, el precio medio aumenta.

Asimismo, este mes permite a las parejas andaluzas contratar una hacienda con un catering para bodas en Sevilla, con zonas al aire libre y espacios de interior que facilitan la celebración en caso de que el tiempo no acompañe.

Gracias a la multitud de haciendas, salones y lugares que ofrecen muchos catering en Sevilla, como Moraima Catering, con sus Haciendas, cortijos y fincas, una boda puede ser tal y como los novios se la imaginan: desde las más clásicas a las más campestres, industriales o urbanitas, pero siempre adaptándose al estilo de los protagonistas.

Uno de los motivos clave del aumento de las bodas en Andalucía, concretamente de las celebraciones de bodas en Sevilla, además de la salida de la crisis económica, es la crecida de los servicios de Wedding Planner. Dadas las largas horas de las jornadas laborales y el escaso tiempo libre, así como el tiempo extra que supone la planificación de una boda al completo, numerosas empresas y catering para celebraciones han visto un nicho de mercado aumentando su cartera de servicios hacia la planificación y organización de bodas con profesionales cualificados y ofreciendo paquetes cerrados y completos.

