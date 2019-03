Repara tu deuda ficha a un ejecutivo financiero de Media Markt y Corporación Roca Comunicae

jueves, 7 de marzo de 2019, 09:02 h (CET) El despacho de abogados ha considerado necesario incorporar esta figura debido a su crecimiento exponencial Con una dilatada experiencia en importantes compañías, Antonio Bach ha sido nombrado director Financiero de Repara tu Deuda, empresa pionera en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad. La compañía de abogados ha ampliado su plantilla tras el fuerte crecimiento experimentado en los últimos años y como parte de su estrategia de profesionalización y consolidación de estructura para acometer el plan de desarrollo a corto y medio plazo.

Bach fue durante 12 años ejecutivo al frente del área de Administración, Finanzas y Compras de la multinacional Media Markt donde empezó cuando la compañía contaba con 2 sedes y, como relata Bach, “desempeñaba multitud de tareas, como mantener relaciones eficientes con una decena de entidades bancarias a la vez”. Uno de los grandes hitos de Bach en la empresa fue el lanzamiento de la tarjeta de financiación al consumo y de fidelización a clientes, con la que se consiguió incrementar ventas más de un 10% y unos ingresos que suponen el 20% del resultado de la empresa.

Bach ha desempeñado tareas de dirección financiera en otras compañías como Roca Sanitario, S. A., Manufactura Moderna de Metales, Spicers Limited, Grup Supeco Maxor o Georgia Pacific. Bach es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta también con dos Masters: en Dirección Económica Financiera (ESADE) y Master Executive (IESE).

“Hemos apostado por Antonio Bach - explican los responsables de Repara tu Deuda - porque cuenta con la formación, experiencia y valores que necesitamos en nuestra empresa”. La consultora, que inició su actividad en 2015, ha pasado de tener un despacho a estar presente en todas las comunidades autónomas con oficinas físicas.

Repara tu Deuda se puso en marcha el mismo año que entró en vigor en España la Ley de Segunda Oportunidad y desde entonces no ha parado de ayudar a personas en situaciones límite. “Aunque aún existe desconocimiento sobre esta legislación - explican - cada vez son más las personas que acuden a nosotros en busca de ayuda; personas de todo tipo de perfiles que han caído en una situación de sobre endeudamiento de la que no saben como salir”.

Repara tu deuda ostenta el 100% de éxito en todos sus casos en un mercado que prevé llegar a los más de 100.000 casos anuales durante los próximos tres años, tal y como sucede en otros países como Francia donde la ley lleva vigente más tiempo.

