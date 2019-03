Check Point une fuerzas con Infocyte para ofrecer detección de amenazas de forma proactiva Comunicae

miércoles, 6 de marzo de 2019, 16:10 h (CET) Esta colaboración potencia la detección proactiva en la nube, centros de datos y entornos endpoint Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), proveedor líder especializado en ciberseguridad a nivel mundial, ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Infocyte -compañía de ciberseguridad enfocada en la detección proactiva de amenazas - para ofrecer respuestas más rápidas a incidentes en hosts comprometidos. Como parte de este acuerdo, la plataforma Infocyte HUNT se integrará dentro de la suite de servicios avanzados de Check Point. Ambas empresas compartirán conocimientos sobre amenazas para optimizar sus servicios de detección y respuesta ante incidentes.

Según el último estudio Cyber Attack Trends de Check Point, las nuevas formas de malware, cryptojacking, ransomware y otros ciberataques siguen mostrando cifras muy altas de éxito en redes cloud, tanto tradicionales como híbridas. La evolución de los ciberataques les dota de mayor potencial para penetrar las redes IT y evadir las tecnologías tradicionales de detección. Ante esta situación, las empresas optan por ser proactivas y cada vez son más las que utilizan técnicas de detección de amenazas post-ataque y soluciones de reparación que complementan sus defensas de seguridad.

"Cuando los clientes contactan con nosotros en busca de ayuda, lo que quieren es una respuesta inmediata", señala Dan Wiley, director de respuestas ante incidentes de Check Point. "Hemos implantado Infocyte HUNT en numerosos entornos con éxito: está claro que mezclar la detección de amenazas de Check Point y el servicio de evaluación de endpoint de Infocyte HUNT hace que nuestro tiempo de respuesta sea mucho mejor. Además, podemos ofrecer a nuestros clientes los servicios de solución de evaluación de compromisos en una plataforma proactiva y en la nube", añade Wiley.

La confianza en las herramientas de seguridad, en los datos y en los registros es uno de los retos principales para descubrir ciberamenazas. Infocyte HUNT, que es independiente y utiliza la información de amenazas primarias, está separada de las herramientas defensivas tradicionales que son propensas a pasar por alto ciertos tipos de ataques. Así, Infocyte HUNT ofrece resultados rápidos y preciosos gracias a su capacidad para desplegarse tanto en hosts físicos como en virtuales, bajo demanda o en la nube.

"Lo que empezó como una ralentización de la red acabó convirtiéndose en un ataque en toda regla", comenta Erik Pufahl, vicepresidente del área IT de Linden Bulk Transportation. "Durante el proceso de respuesta, Infocyte HUNT nos ofreció visibilidad de forma inmediata en toda nuestra red y pudimos aislar y eliminar las amenazas rápidamente. Ahora que contamos con la protección de Check Point y la detección y respuesta proactiva de Infocyte HUNT podemos localizar e investigar cualquier nueva amenaza potencial sobre la marcha", añade.

Sycomp fue uno de los primeros clientes de Check Point en ver Infocyte HUNT en acción. La rapidez de entrega de la Evaluación de Compromiso y las soluciones de IR han ayudado a Sycomp a optimizar su proceso de subscripción de clientes, pasando de evaluaciones únicas a clientes recurrentes.

"Cuando las amenazas afectan a las operaciones de IT estamos ante una situación de emergencia en la que debemos tener una respuesta rápida y efectiva como la que nos han ofrecido Check Point e Infocyte. Nos han ayudado a restaurar el orden y a garantizar la seguridad de nuestros clientes frente a futuras amenazas", indica Michael Anderson, director ejecutivo de Sycomp.

La combinación de Infocyte HUNT y las soluciones CloudGuard y SandBlast de Check Point permite detectar ataques sofisticados y endpoints comprometidos en entornos de nube, centros de datos y redes híbridas.

"Formar equipo con Check Point y su comunidad de partners es un paso muy importante para nosotros. Ofrecer el servicio de detección de amenazas y respuesta ante incidentes líder del mercado es sin duda un paso muy importante para nosotros", explica Curtis Hutcheson, director ejecutivo de Infocyte. "A través de esta colaboración, podemos ayudar a más empresas a detectar proactivamente las amenazas, remediarlas y recuperarse de ellas más rápido".

