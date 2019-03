Nace South Summit Fund con el compromiso de invertir 6M€ anuales en las mejores startups de su competición Comunicae

miércoles, 6 de marzo de 2019, 15:43 h (CET) Este fondo, único en su género, invertirá en las mejores compañías de la Startup Competition de South Summit y comprometerá la suma de capital más elevada en una competición del mundo. South Summit Fund realizará una inversión de 3M de euros y dos inversiones de 1 millón, en tres startups seleccionadas de entre las 100 finalistas. Adicionalmente, los diez ganadores de cada vertical temático de la Startup Competition tendrán garantizado una inversión de 100.000 euros por parte de South Summit Fund South Summit demuestra su convicción en el potencial del ecosistema emprendedor y, en especial, de las startups como factor clave para la transformación de la economía con la creación de South Summit Fund. El fondo creado por South Summit de la mano de Red Capital Partners invertirá 6 millones de euros por año entre las cien startups finalistas de South Summit 2019, el importe más elevado del ecosistema emprendedor en competiciones de este tipo en todo el mundo.

El fondo realizará una inversión de 3 millones de euros y dos inversiones de 1 millón cada una en tres startups elegidas de la competición anual. El fondo se focalizará en scale ups, startups en fase de crecimiento que marcan la diferencia en innovación y están en un momento clave de su desarrollo, lo que implica mayor capacidad de atracción de recursos y mayor interés para inversores y corporaciones.

Por otro lado, los diez ganadores anuales de cada vertical temático recibirán una inversión de 100.000 euros por parte del fondo. Entre esos diez se elegirá el ganador de la Startup Competition a la startup más innovadora que podrá o no coincidir con alguna de las tres startups que reciban el millón o los tres millones en inversión que serán seleccionas de entre las 100 finalistas y cuya decisión corresponderá al Comité de Inversión independiente de South Summit Fund.

South Summit Fund ha sido creado por South Summit de la mano de Red Capital Partners, una gestora con oficinas en Madrid y Tel Aviv (Israel). La gestora fundada por Luz Ramírez Pascual y Javier Loizaga será la encargada de la gestión del fondo y del análisis e inversión en las startups seleccionadas de la Startup Competition. Mientras que South Summit se centrará en obtener el mejor dealflow en todos los sectores innovadores, atrayendo el mejor talento y las mejores startups del ecosistema a nivel global.

El gran potencial de las startups finalistas de anteriores ediciones de South Summit se ha traducido en los más de 2,3 billones de dólares, que han levantado en distintas rondas de financiación o acuerdos estratégicos de las startups de éxito que participaron en las ediciones anteriores de South Summit, tales como Cabify, Citibox, Glovo, Lingokids, OnTruck, Spotahome y Wallbox.

Para María Benjumea, fundadora de Spain Startup-South Summit, “la creación de este fondo es la mayor demostración de que en South Summit apostamos por el ecosistema y por las startups en fase de crecimiento o scaleups al considerarlas claves para la transformación económica y empresarial y la generación de riqueza y empleo. Estoy convencida que South Summit Fund reportará gran valor a todos los actores al atraer a las startups más innovadoras del mundo y más atractivas para la inversión internacional, con lo aumentará la atracción de inversores y corporaciones en búsqueda activa de innovación.”

Luz Ramírez Pascual, fundadora de Red Capital Partners ha asegurado que “South Summit Fund es un producto diferenciador y único en el mercado que tendrá la oportunidad de invertir en el MEJOR FUNNEL de startups del mercado a nivel global, lo que representa una oportunidad irrepetible para los inversores interesados en el ecosistema emprendedor”.

Startup Competition ya en marcha

Las startups interesadas en acceder a la inversión de South Summit Fund pueden inscribirse a través de la web de South Summit hasta el próximo 5 de junio en la Startup Competition. Durante el mes de julio se anunciará quiénes son esos cien proyectos que participarán del 2 al 4 de octubre en el encuentro South Summit, que se celebrará en el espacio madrileño de La Nave. El centenar de finalistas se elegirán en función de cinco criterios: la innovación del proyecto, su viabilidad económica, escalabilidad, equipo e interés para la inversión.

El centenar de startups finalistas presentarán sus proyectos durante los dos primeros días de South Summit y un Comité de Selección establecerá el ganador de cada vertical temático, que podrá acceder a una inversión de 100.000 euros por parte de South Summit Fund. De entre esos ganadores de vertical se elegirá el ganador de South Summit 2019 a la startup más innovadora y con mayor proyección.

El proyecto seleccionado como ganador de la competición de South Summit 2019 no tiene por qué coincidir con las tres startups elegidas por South Summit Fund, que contará con un Comité de Inversión independiente que decidirá estas tres startups de entre las 100 finalistas.

South Summit powered by IE University se ha convertido en la plataforma de referencia global, que conecta startups, inversores y corporaciones con foco en oportunidades de negocio. El último encuentro celebrado en Madrid en La Nave del 3 al 5 de octubre de 2018 reunió a 16.000 personas de más de cien países, 6.800 emprendedores, más de 750 inversores procedentes de todo el mundo y contó con la colaboración de BBVA como Ecosystem Partner y de Endesa, Wayra, Sabadell y Google como socios principales. Las nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo del sector EdTech fueron objeto de debate en enlightED, la conferencia que reunió en el marco de South Summit a expertos en educación, tecnología e innovación para promover un gran debate sobre la Educación en la era digital en un encuentro impulsado por Fundación Telefónica, IE University y South Summit.

