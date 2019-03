Ingenieros BIZKAIA presenta el curso 'Hacia la Industria 4.0: Big Data e Inteligencia Artificial' Comunicae

miércoles, 6 de marzo de 2019, 14:58 h (CET) La Inteligencia Artificial y el Big Data protagonistas en la industria 4.0, en la biotecnología y en la medicina El Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia (Ingenieros BIZKAIA), ha presentado el curso “Hacia la Industria 4.0: Big Data e Inteligencia Artificial”, financiado en su totalidad por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia.

La inteligencia artificial cobra un especial protagonismo en la industria 4.0, sin olvidarse de los campos de biotecnología y medicina. Consciente de ello el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia (Ingenieros BIZKAIA) junto a C2B Campus to Business y Aldalan, ha presentado un programa de formación intensivo combinado con proyectos, acompañado de una consultoría de empleo, concebido para personas que quieran adquirir un conocimiento práctico en la aplicación de la Inteligencia Artificial para resolver problemas y convertirse en un Data Scientist que conozca las mejores herramientas de Machine Learning y Deep Learning, para que ayuden a las organizaciones a aprovechar los datos obtenidos y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades.

Han participado en la presentación del curso Susana Gonzalez Rómulo, Directora General de Empleo del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia; Gloria Mugica, Directora Gerente en DEMA, Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento de Bizkaia; Nadia Maestro, Directora de Aldalan; Ander Rivero, Transformación Digital en C2B Campus to Business; Almudena Aguirre, Secretaria Técnica del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia; Felipe Rebollo, Director Comercial de Ideable Solutions; Oscar Guadilla, Director Técnico de Ejie y Juan Carlos Santamaría, Cofundador Health 2.0 Basque y Director de Comunicación y Desarrollo Negocio de Inithealth (Grupo Init).

El curso está dirigido a profesionales de la ingeniería desempleados que busquen una reconversión y capacitación en los habilitadores que el tejido empresarial de Euskadi está demandando actualmente.

