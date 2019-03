Los Millenials son los menos candidatos a acogerse a la ley de la segunda oportunidad

Según un del despacho de abogados Repara tu deuda este colectivo es el menos expuesto a las deudas La palabra ¨Millenial¨ abarca un concepto ambiguo ya que cada fuente de información revela resultados diversos, pero, desde el punto de vista del marketing, los Millenials, también conocidos como ¨Generación Y¨, son aquellas personas que nacieron entre 1981 y 1999, quienes ahora tienen entre 20 y 39 años.

¿Por qué se habla tanto acerca de éste grupo de personas? La razón es muy sencilla; ¨La generación Y¨ ha cambiado por completo la visión y concepción del mundo moderno. Todos ellos han vivido la transformación de la tecnología hacia la adaptación de la forma de vida. Ellos compran, se comunican y ven la vida de otro modo.

Algunas de las características que definen a los Millenials son las siguientes;

Personas preparadas

¨La generación Y¨ son personas ilustradas que se informan acerca de todas las temáticas posibles, por lo que se puede hablar con ellos acerca de toda clase de categorías.

Están conectados en todo momento

Puede que sea generalizar, pero la mayoría de los Millenials pasan frente a una pantalla más de 6 horas al día, y no necesariamente porque sean adictos a la tecnología y redes sociales, si no porque puede que tengan un trabajo online. En los Estados Unidos el 35% de la población es freelance (estadísticas del año 2016).

Son exigentes

Es un error pensar que éste grupo se conformará con lo más sencillo y rápido, todo lo contrario. Van a exigir hasta que consigan lo que desean.

Les gusta emprender

Muchas personas de éstas generaciones deciden que lo mejor es crear un negocio por su cuenta, no quieren depender de otras personas o empresas para ser contratados.

Como los Millenials están tan conectados con el mundo, observan a influencers que cuentan con un poder adquisitivo alto, pasan largas tardes observando fotografías en las que sus amigos tienen coches de alta gama, o se deprimen cuando tienen que rechazar invitaciones a restaurantes por falta de dinero.

El estar tanto en redes sociales, en ocasiones crea una doble realidad, las personas comienzan a pensar que lo que ven es lo que tienen que hacer, incluso puede convertirse en prácticamente una obligación. A muchos jóvenes les da pánico aceptar que se encuentran en una situación económica muy complicada y tienen que recurrir a las tarjetas de crédito, algo, que por sí mismo no es algo maligno, aunque los Millenials entienden perfectamente dónde está el límite y saben cuando parar.

“No necesito un montón de jeans, solo algunos pares que me compro porque realmente se traducen en algo verdadero que decir; ahí hay de verdad ADN y ARN”, explicó Pharell a Suzy Menkes, Editora Internacional de Vogue.

Los Millenials tienen deudas menores, si es un casi ninguna, ya que gastan en lo que necesitan y tratan de evitar las deudas que se acumulan por estrés a no poder costearlas. Son personas que tienen la capacidad de corregir sus errores a tiempo y comenzar desde cero.

¿En qué se gastan el dinero éstos jóvenes? Un estudio realizado por la empresa de Repara tu Deuda, ha revelado que la mayoría de ellos son conscientes acerca de la cantidad de dinero que tienen, gastan y ahorran.

Las conductas de ésta generación han cambiado con respecto al resto, ya no están preocupados por casarse o divorciarse, tampoco por guardar dinero para la pensión ni por comprar una casa. Ellos prefieren alquilar un piso, viajar y centrarse en el día a día, no tanto en ahorrar dinero.

Los Millenials son el grupo de personas que en principio no debería necesitar mucho tiempo para saldar las deudas, ya que son una generación joven y no deberían de haber recopilado tantas deudas a lo largo de su vida.

¿Qué se puede hacer si uno debe demasiado dinero? Si la situación está fuera de control la mejor opción es contactar con alguna empresa que tenga soluciones eficientes para resolver la deuda, como Repara tu deuda, una empresa que ayuda a todo aquél que lo necesita en el sentido financiero.

¿Cómo es posible eliminar una deuda? Es difícil aceptar que una deuda pueda simplemente esfumarse, pero hay leyes en la constitución española que muchos no saben que existen, por ejemplo, la ley de segunda oportunidad. La puede utilizar cualquier autónomo o particular cuyas deudas excedan en creces su patrimonio y que puedan destruir todo su futuro. Consiste en una especie de negociación en la cual si se comprueba que la persona que se quiere acoger a la ley no tiene medios para costear la/s deuda/s, en ese caso, éstas podrían re-negociarse o incluso repararse por completo.