El 58% de los viajeros españoles encuestados por Liligo.com elige el destino según el presupuesto

¿Hasta dónde están dispuestos a ir los viajeros españoles para conseguir los vuelos más económicos para sus vacaciones? Liligo.com ha querido responder esta pregunta y para esto ha llevado a cabo un estudio en el cual se encuestó a una muestra representativa de viajeros divididos por rango de edad y localización geográfica · El 58% de los encuestados está dispuesto a prescindir de un vuelo directo para ahorrar en el precio de su billete de avión.

· El 49% de los españoles encuestados dicen que están dispuestos a coger un vuelo de bajo coste sin condiciones.

· 5 de cada 10 encuestados (55%) afirman que están dispuestos a cambiar las fechas de sus vacaciones para beneficiarse de un precio más bajo

· El 83% no está dispuesto a viajar en temporadas menos beneficiosas como durante la época de monzones, climas calurosos o fríos.

Más de la mitad de los viajeros españoles encuestados (58%) afirman que eligen el destino de sus vacaciones según su presupuesto, con la condición de que encuentren un buen mix entre buen precio y algunos de los destinos previamente deseados. Esto se acentúa aún más entre los viajeros de edades comprendidas entre los 25 y los 34 años. En este segmento un 33% de los encuestados admite que elige exclusivamente sus destinos de acuerdo con su presupuesto sin condiciones.

“Los viajeros deciden cada vez más sus viajes de acuerdo a las ofertas que encuentran y a su presupuesto. En liligo.com hemos detectado este fenómeno por lo que hemos desarrollado una aplicación llamada ‘El Buscador de Ideas’, la cual permite buscar vuelos de bajo una serie de filtros como presupuesto, distancia o temperatura en el destino ”, afirma Guillaume Rostand, Chief Marketing Officer de liligo.com

"¿Eliges un vuelo con una o más paradas para reducir el precio del billete?"

El 58% de los encuestados está dispuesto a prescindir de un vuelo directo para ahorrar en el precio de su billete de avión, pero con la condición de que solo haya una parada. Esta afirmación se intensifica aún más entre los franjas de edad de 25-34 años y de 35-44 años. Se puede suponer que estos son dos segmentos de la población económicamente activa, pero que sin embargo, están dispuestos a hacer una parada para ahorrar en su presupuesto.

En tanto, solo un 18% de los viajeros encuestados está dispuesto a hacer más de una parada ahorrar en el precio del billete. Los jóvenes de 18 a 24 años son, sin gran sorpresa, los que están más dispuestos a hacerlo.

Por otro lado, solo dos de cada diez (el 23%) de los encuestados solo quieren vuelos directos independientemente del precio que deban pagar. Esto se da se intensifica particularmente a partir de los 55 años de edad, debido a la incomodidad y a la organización que se requiere para planificar y realizar vuelos con muchas escalas.

"¿Estás dispuesto a reservar un vuelo de bajo coste para pagar menos?"

El 49% de los españoles encuestados dicen que están dispuestos a coger un vuelo de bajo coste, sin condiciones especiales, si esto les permite pagar menos por su billete de avión. Los más jóvenes (18-24 años) están mucho más dispuestos para hacer concesiones en la comodidad como no poder poner un equipaje en bodega, no tener comida gratis a bordo o viajar desde aeropuertos secundarios. Sin embargo, a mayor edad de los viajeros se ve más exigencia con los vuelos de bajo coste. El 42% de los encuestados mayores de 55 años está dispuesto a coger un vuelo de bajo costo, pero solo si los aeropuertos de salida y llegada son céntricos.

Solo un 9% de los encuestados no se siente atraído por la idea de coger un vuelo de bajo coste ya que no están dispuestos a hacer concesiones en su comodidad.

"¿Cambiarías las fechas de tus vacaciones para poder beneficiarte de una tarifa más económica?"

5 de cada 10 encuestados (55%) afirman que están dispuestos a cambiar las fechas de sus vacaciones para beneficiarse de un precio más bajo, pero solo si la diferencia de precio es realmente significativa. Esta afirmación es especialmente significativa para la franja de edad comprendida entre los 45-54 años y el grupo de 55 años o más, los cuales son más exigentes y más apegados a sus hábitos. Por este motivo, en general, precisan de una ventaja financiera real para mostrarse dispuestos a cambiar las fechas elegidas originalmente o fuera de sus períodos de vacaciones preferidos.

Los viajeros de entre 18 a 24 años están más dispuesto a cambiar sus fechas de vacaciones para obtener una tarifa más baja, independientemente del tamaño de la diferencia de precio. Se puede concluir que la prioridad para este grupo de edad es sobre todo poder viajar al mejor precio posible, incluso si eso significa que deban permanecer más o menos tiempo en el lugar de sus vacaciones.

"¿Estarías dispuesto a reducir los días en el destino para ahorrar en el billete de avión?"

El 55% de los viajeros encuestados señalan que están dispuestos a cambiar sus fechas de vacaciones si la diferencia de precio es muy beneficiosa. El porcentaje disminuye a 47% si este cambio significa que tienen que reducir el tiempo de sus vacaciones.

Casi 4 de cada 10 de los encuestados (38%) no están dispuestos a acortar sus vacaciones con el único propósito de ahorrar dinero aunque esto signifique un ahorro considerable. Esto se acentúa especialmente en la franja de 55 o más años. Sin embargo, y como no se esperaba, los jóvenes de 18 a 24 años son los más propensos a hacer el esfuerzo de pasar mucho menos tiempo en el destino si con eso se ahorran dinero.

"¿Estás dispuesto a viajar en un período menos interesante con el fin de ahorrar dinero? Monzones, temporada baja, durante períodos calurosos o fríos, etc."

El NO gana con un 83% cuando se pregunta a los viajeros si estarían dispuestos a viajar durante un período menos favorable a las vacaciones (monzones, huracanes, olas de calor ...), con la única ventaja de ahorrar.

Esta negativa se acentúa entre los viajeros de 55 o más años, los que al ser una población más frágil pueden ser más sensibles a los climas difíciles. Sin embargo, todavía hay un 12% de los encuestados que afirman que estarían dispuestos a viajar de vacaciones durante una temporada menos favorable, siempre y cuando la diferencia en el precio sea significativa. Esta última afirmación es más favorable entre los viajeros de entre 18-24 años, generalmente más aventureros y menos sensibles a climas o condiciones difíciles o extremas.

"¿Estarías dispuesto a dormir en el hogar de alguien para reducir los gastos de alojamiento? (Por ejemplo, Couchsurfing)"

La idea de dormir en la casa de alguien que no conocen para reducir el gasto en alojamiento (excluyendo Airbnb) realmente no atrae a los viajeros españoles encuestados, ya que hay un 59% que han respondido con un rotundo NO.

Por supuesto, esta respuesta negativa se acentúa entre los viajeros de 55 o más así como entre los de 35-44 años, probablemente porque es un grupo de edad que tiene que viajar con niños y, por lo tanto, necesita un mínimo de espacio personal.

Sin embargo, hay un 31%, en su mayoría de 18 a 24 años, que todavía está dispuesto a probar la experiencia, pero solo si existe la posibilidad de tener un espacio personal.

Un pequeño 10% todavía está dispuesto a probar el experimento, sin condiciones especiales, especialmente para jóvenes de 18 a 24 años. Esto se debe sin duda a la gran adaptabilidad de los jóvenes para situaciones un poco menos cómodas si les permite viajar, especialmente a un menor coste. Según la encuesta, esta adaptabilidad disminuye con la edad.

Metodología: Estudio realizado en base a 2.502 encuestas realizadas por liligo.com a través de la empresa Netquest a una muestra representativa de viajeros españoles de diferentes comunidades autónomas. Dicho estudio se realizó entre el 21 y el 27 de agosto de 2018.