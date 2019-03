El renting acapara el 20,10% de las matriculaciones de automóviles Las inversiones en compra de vehículos generadas por el sector alcanzan los 882 millones, con un alza del 5,63% Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 5 de marzo de 2019, 23:58 h (CET) La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) ha publicado hoy los datos de las matriculaciones de vehículos registradas por las compañías de renting, de los dos primeros meses de 2019, que se elevan a 46.741 unidades, lo que supone un crecimiento del 3,72% sobre el mismo periodo de 2018, en el que se contabilizaron 45.066 unidades.



En cuanto a los resultados del mercado total en España, las matriculaciones han descendido un 6,82%,al matricular 232.569 unidades.



El peso del renting en el total de las matriculaciones se sitúa en el 20,10%.



En febrero, el renting de vehículos ha contabilizado 26.103 unidades, un 4,64% más que en el mismo mes del año pasado, cuando se matricularon 24.946 unidades; mientras, el mercado total ha caído un 8,08%, con respecto al segundo mes de 2018, al pasar de 129.627 unidades, en febrero de 2018 a 119.153, el pasado mes.



El canal de empresas del renting ha crecido un 5,89% en relación al mismo periodo de 2018, mientras que este canal, en el total de las matriculaciones, registra una caída del 0,43%, que se eleva al 3,35%, si excluimos el renting.



La inversión total, realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de renting, hasta febrero de 2019, ha alcanzado los 882 millones de euros, un 5,63% más que en 2018, cuando se contabilizó una inversión de835 millones de euros.



Agustín García, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, comenta los datos: «Un mes más, estamos asistiendo a una caída generalizada de las matriculaciones de automóviles; si bien, el renting continúa creciendo, aunque ligeramente, con un incremento del 3,72%, lo que le hace ganar peso de mercado, que en el acumulado a febrero se sitúa en un 20,10%. A pesar de que el sector del renting continúa en cifras positivas, creemos que es primordial que el sector en general se recupere y, en este sentido, habrá que estar atentos a lo que pasa en los próximos meses, con procesos electorales abiertos y distintos anuncios, en mayor o menor medida, tranquilizadores para la industria de automoción».



Marcas y modelos más matriculados Las 10 marcas más matriculadas en renting en el canal de empresa, en los dos primeros meses de 2019, han representado el 74,01%, frente al 71,50% que supusieron en 2018.El crecimiento experimentado por estas 10 primeras firmas ha sido del 9,61%, mientras el renting, en el canal de empresa, ha aumentado un 5,89%.



En lo relativo a los 10 modelos más demandados en renting, en el acumulado a febrero de 2019, éstos han acaparado el 27,22% del total de vehículos matriculados en renting en el canal de empresas, mientras que, en el mismo periodo de 2018, supusieron el 21,65%. El crecimiento experimentado por estos 10 primeros modelos, en este ejercicio, ha sido del 33,09% en relación al mismo periodo del año pasado.



En el acumulado a febrero de 2019 se han matriculado en renting 883 unidades de las distintas modalidades de eléctricos (eléctrico puro, de autonomía extendida, híbrido enchufable gasolina e híbrido enchufable diésel), lo que supone el 1,89% del total de las matriculaciones en renting; mientras que las 2.721 unidades de eléctricos matriculadas en el total del mercado significan un 1,17%. El peso que aporta el renting a las matriculaciones totales de eléctricos es del 32,45%. La matriculación de vehículos eléctricos de renting ha aumentado con respecto a los datos acumulados a febrero de 2018, un 98,43%.

