martes, 5 de marzo de 2019, 23:50 h (CET) Llega a España "Nostradamus: profecía sobre la separación de Cataluña de España y su conversión en la primera República Islámica de Europa", una obra escrita por el economista y escritor Manuel Martínez que recoge con mucha técnica una de las profecías de Nostradamus que se adecúa muy bien a la actualidad mediante dos temas muy encendidos: el conflicto en Cataluña y el auge del Islam.



El libro cuenta con un primer tramo novelado que, por medio de la numerología, consigue estructurar toda una profecía de Nostradamus. Es aquí donde se narra la separación entre Cataluña y España. Se trata de un acontecimiento que viene precedido de un gobierno catalán que acoge sin concesiones la inyección económica proveniente del Golfo Pérsico. Tal es la magnitud del asunto, que con el transcurso del tiempo la población islámica llega a ocupar el mayor porcentaje de habitantes y logra tomar el poder a través de la democracia.



Este último hecho de gran relevancia trae consigo la instalación de la ley islámica en Cataluña, algo que a su vez desencadena un cúmulo de guerras civiles que concluye en un conflicto armado contra España. En este sentido, la previsión marca que en el año 2040, en un viaje a Barcelona pensado para la reunificación, un comando islámico integrado por cinco mujeres tiene pensado asesinar al rey de España.



Las profecías de Nostradamus son el motor de la novela. Manuel Martínez consigue decodificarlas por medio de la numerología, aportando en las centurias nueve y diez del libro ´Las profecías la siguiente: la parte más profunda de España se disociará y al mismo tiempo abandonará lo que hasta ahora habían sido los confines de Europa. Entre enemigos será cautiva y se separará de Bruselas. Una potente flota armada se alineará frente a la ciudad. La religión de Alá triunfará y Barcelona será abandonada. Once años después, en lo que por muchos siglos fuera parte de España, un rey muy poderoso derrotará a la media luna y hará que la gente del Viernes baje sus alas.



Estamos ante una obra que recoge 22 oráculos para que el lector encuentre la luz necesaria en circunstancias de duda e indecisión. Pero el aporte no acaba aquí, y es que de igual modo viene integrado por un apartado de numerología útil para ponerla en práctica diariamente. Para ello, sólo es necesaria una condición: que el lector obtenga sus números personales.



El papel que juega el lector en esta obra es clave. La interacción se materializa en momentos en los que se proponen enigmas que podrán contar con la participación de los lectores para ser resueltos. Nostradamus: profecía sobre la separación de Cataluña de España y su conversión en la primera república islámica de Europa puede adquirirse en Amazon.



Manuel Martínez se dedica profesionalmente a la economía y ha publicado varios libros (como la controvertida obra 11: el código secreto, que se publicó con gran éxito en EE. UU., Argentina y Colombia). Además, ha estrenado seis obras teatrales, tres en inglés y otras tres en español. La primera de ellas fue Aventuras de Don Quixote en Miami. Llegó, incluso, a tener un teatro en esta ciudad, pero se vio obligado a cerrarlo porque le negaron las subvenciones tras escribir una obra en contra de la guerra de Irak.



En 2008 se estrenó en el Teatro Amaya En el nombre de Alá, una obra que gira en torno a la misma profecía que la novela Nostradamus. La obra fue grabada y puede verse en Youtube. Según afirma Manuel, tanto la obra de teatro como la novela muestran que los hechos que se están produciendo ahora en Cataluña fueron ya previstos en ambos textos. En sus palabras: “Un punto fundamental es el referéndum del 9/11/2014, que inicia la desconexión. En numerología, 9/11 y 11/9 es lo mismo. Cataluña está numerológicamente alineada con el islam, ya que los números 9 y 11 son los números sagrados del islam. La gran revolución islámica contra Occidente empieza el 11 de septiembre de 2001, con el derribo de las Torres Gemelas, y ese mismo día Cataluña celebra su gran Diada. La conexión está ahí y Nostradamus nos lo cuenta”.



