eFintech Show desvelará el futuro de las fintechs

El evento tendrá lugar en el Pabellón 1 de Fira de Barcelona, aglutinará a las startups fintech más disruptivas del momento Los días 12 y 13 de marzo se celebra en la Fira de Barcelona la 4ª edición de eFintech Show, ciclo de conferencias y exposición enfocada exclusivamente en presentar las mejores y más innovadoras soluciones tecnológicas en banca y finanzas.

Como novedad, se abordarán los desafíos y oportunidades del futuro del Blockchain con contenido de primeras marcas líderes que abrazan y desarrollan tecnologías de Blockchain de vanguardia. Mediante las ponencias magistrales de los expertos, mesas redondas y casos de éxito, el visitante obtendrá una perspectiva de mercado única y aprenderá como implementar la tecnología Blockchain en los distintos sectores de la industria.

Keynotes y empresas de renombre

eFintech Show contará con un elenco de Keynotes speakers de alto nivel como: Carmen Alonso, Country Manager EspañaVISA; Rodrigo García de la Cruz, CEO Finnovating; Alberto G.Toribio, Especialista en tecnología Blockchain e Innovación en Bankia, Jason Maude, Senior Developer at Starling Bank; Jorge Ordovás, Resp. Técnico Centro de Competencia Blockchain de Telefónica; Rafael Baena, Socio de Ashurst; Fernando Cuenca, Director, Digital Emerging Technologies Minsait. Adriana Gaitán, Country Manager Spain Finreach Solutions; Banking; David Jimenez, Country Manager España Raisin; Montse Guardia, CEO Alastria; Oscar Lage, Hyperledger Associate Member & Head of Blockchain at Tecnalia, Isabel Bolea, Sales Director EMEA at Nodalblock. entre otros.

En las sesiones pitch participarán empresas de renombre tales como: PaynoPain, ThinkCloud, 2gether.global, La Fábrica de Soluciones Digitales, Nomo Banking, entre otras.

¿Quiénes son?

eWorld es la compañía líder B2B de la Península Ibérica y Latinoamérica, organizadora de ‘eFintech Show’, la feria de negocios digitales eShow, editora de la revista eShow Magazine, centrada en temas de eCommerce y marketing digital, y creadora de the-blackfriday.com, el día de las Rebajas Online.