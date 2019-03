NEXT, la plataforma de coches conectados, ha anunciado el lanzamiento de su Security Token Offering para financiar su expansión. Es la primera empresa que levanta capital de esta forma en España tras el comunicado de la CNMV del 20 de septiembre de 2018 en el cual se detallaron los requisitos para hacer una emisión de esta forma desde España NEXT, la plataforma de coches conectados, ha anunciado el lanzamiento de su Security Token Offering para financiar su expansión. Es la primera empresa que levanta capital de esta forma en España tras el comunicado de la CNMV del 20 de septiembre de 2018 en el cual se detallaron los requisitos para hacer una emisión de esta forma desde España.

Un Security Token Offering, o STO, consiste en la emisión de tokens que representan valores negociables (securities: deuda o equity) a través de una blockchain. Las STOs tienen diferentes ventajas, entre las cuales destaca la potencial liquidez para inversores, dada la facilidad técnica para su transmisibilidad e incorporación a mercados secundarios, y que permiten también automatizar tareas como el reparto de intereses o dividendos al funcionar mediante smart contracts.

Grupo NEXT

Grupo NEXT ha creado una plataforma de coche conectado cuyo foco está en transformar los datos de los vehículos en ingresos para el ecosistema que rodea al mundo del automóvil. Su objetivo es crear la mayor plataforma de vehículos conectados de Europa para poder gestionar los datos, haciendo la vida del conductor más cómoda y barata al mismo tiempo que crea leads para el marketplace del mundo del automóvil. Para financiar su expansión, ha decidido lanzar un Security Token Offering.

“La decisión de apostar por esta forma de financiar nuestra expansión viene dada por la clara oportunidad que vemos en este ámbito y para que nuestros accionistas y tenedores de tockens formen parte de la evolución de Grupo NEXT y el gran crecimiento previsto”

Javier Goikoetxea, CEO de Grupo NEXT

Grupo NEXT lanza su STO en colaboración con Icofunding y Alhambra Partners y está prevista para primavera 2019.

“En los últimos meses han ocurrido importantes avances en Europa en general y en España en particular, sobre la tokenización de valores negociables (securities). Estamos muy contentos trabajando con Grupo Next para ser pioneros en este campo”

Alejandro Gómez de la Cruz, CEO of Icofunding