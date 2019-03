Clínica Birbe advierte de los riesgos mortales por no tratar la apnea del sueño Comunicae

martes, 5 de marzo de 2019, 16:18 h (CET) La apnea del sueño se trata de un trastorno en el que la respiración se interrumpe o se hace muy superficial mientras se duerme. Según Clínica Birbe, entre el 6 y el 10 por ciento de la población española sufre el síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS) “El hecho de padecer apnea del sueño aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, pudiendo producirse infarto, hipertensión, arterial, arritmias, ictus cerebral o infarto cerebral. Además también aumenta la posibilidad de tener problemas de pareja y ocasionar divorcios” afirma la clínica.

Existen numerosos tratamientos contra el síndrome de apneas e hipopneas. El más recomendado es la CPAP, un dispositivo mecánico con una mascarilla que facilita que las vías aéreas se mantengan abiertas y así se evita su colapso y los episodios de apnea. Sin embargo, el remedio más eficaz es la cirugía ortognática que, según Clínica Birbe, “presenta un índice de curación del 95 por ciento”.

La cirugía ortognática, también llamada maxilofacial del maxilar superior e inferior, consiste en una técnica quirúrgica que corrige la posición de la mandíbula para evitar así que durante el sueño se deslice y obstruya la vía aérea superior. Su objetivo es desplazar levemente las bases óseas para que el oxígeno circule con normalidad y desaparezcan las apneas e hipopneas. Esta cirugía se realiza a través de la boca para evitar que las cicatrices sean visibles.

Diagnóstico de la apnea del sueño

Existen varios signos para poder diagnosticar la patología. Entre ellos se encuentra la somnolencia diurna, el cansancio, la dificultad en concretarse, la irritabilidad, la hipertensión arterial, el sobrepeso y el cuello corto. Sin embargo, lo más recomendable es asistir a una clínica especializada para llevar a cabo un diagnóstico definitivo.

En la Clínica Birbe el diagnóstico consiste en un estudio del sueño mediante poligrafía. “Esto implica que te damos un dispositivo pequeño similar a un Holter, para que en tu casa registres al menos cinco horas de sueño, donde se registran 5 canales: saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, flujo de aire, ronquidos y cambios posturales” dicen.

Algunos de los pacientes de la Clínica Birbe aseguran que están muy satisfechos con el servicio. Es el caso de Jordi, paciente de cirugía ortognática: “Estoy absolutamente satisfecho y aún no ha acabado el proceso. No se tiene que pensar en el proceso, sino en el resultado y estoy muy contento”.

Clínica Birbe asegura que el tratamiento es distinto según el paciente ya que se adaptan al tipo de cirugía ortognática que se deba realizar. Por ello proponen un presupuesto aproximado que se desglosa en 400€ entre diagnóstico y escáner. Posteriormente, el coste de la cirugía puede oscilar entre los 3.500 y 11.000€ dependiendo de la que se deba llevar a cabo.

Acerca de Clínica Birbe

La Clínica Birbe es un referente en el sector y destaca por contar con un equipo especializado donde trabajan de forma interdisciplinar con las últimas técnicas de cada campo. Entre los servicios que ofrecen se encuentran implantes dentales, cirugía estética facial, cirugía maxilofacial, estética dental y cirugía ortognática, entre otros. La Clínica se encuentra en Vía Augusta 101, Barcelona.

