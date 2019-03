​Conferencia de Felipe Taborda, maestro del diseño gráfico, en IED Madrid Comunicae

martes, 5 de marzo de 2019, 16:22 h (CET) Felipe Taborda, una de las voces más importantes del diseño latinoamericano e internacional, imparte una conferencia el 7 de marzo en el IED Madrid para hablar de innovación Creador de cientos de carteles, cubiertas de libros y Cds, logotipos, e incluso sellos postales, el reconocido carioca Felipe Taborda es considerado uno de los mejores diseñadores gráficos del siglo XXI. Se define a sí mismo como un curioso sin remedio. Precisamente esa curiosidad, y el intento de hallar la felicidad en lo que uno hace es lo que expresa en su obra y transmite a alumnos y amantes de su trabajo. El diseño, afirma, está presente en todas partes, y la Cultura del Diseño es la que modela y posiciona a la gente en el mundo.

Nacido en Río de Janeiro (Brasil) y formado en Londres y Nueva York, desde 1990 tiene su propio estudio, actuando principalmente en el área cultural, editorial y fonográfica. En 2008 publica Latin American Graphic Design con la editorial Taschen. En 2014 la Universidad St John’s de Nueva York organizó la muestra Another Point of View, una extensa retrospectiva de sus 30 años de trabajo gráfico. Ha comisariado el evento Footb-All Mix / 32 Carteles para un Juego Apasionante para el Mundial de Fútbol de Rusia 2018, con itinerancia en varios países.

Invitado por el área de IED Visual, Felipe Taborda hablará sobre el extenso recorrido que ha vivido en el camino de la innovación, cuáles son las innovaciones que motivan al mundo, cómo puede cambiar la vida de cada uno y mucho más. La conferencia será el día 7 de marzo a las 19h, con entrada libre hasta completar aforo.

El IED es actualmente uno de los centros de estudios punteros en los campos del diseño de moda, audiovisual, diseño de producto e interiores a nivel mundial. Desde su fundación en Milán en 1966 ha formado a más de 120.000 alumnos en diferentes áreas del diseño. De sus aulas han salido nombres como Pierpaolo Piccioli (Director Creativo de Valentino), María Grazia Chiuri (Directora Creativa de Dior), Claudio Cutugno (Diseñador de Giambattista Valli), María Lemus (Maria Ke Fisherman), Moisés Nieto, Jaime Hayón o María Clé, entre otros. El IED Madrid comienza su actividad en 1994, y actualmente cuenta con tres sedes en la ciudad, siendo no sólo lugares de estudio de las disciplinas del diseño, sino también centros culturales con una nutrida programación mensual de charlas y talleres gratuitos relacionados con el design.

