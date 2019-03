YoSEO Marketing destaca la importancia del Link Building en una estrategia SEO Comunicae

martes, 5 de marzo de 2019, 16:10 h (CET) Los enlaces son un elemento que, a primera vista, parece irrelevante, pero cobran una vital importancia para optimizar la estrategia SEO de una página web El linkbuilding es el método que permite crear enlaces externos a un dominio en busca de ganar autoridad web y, en definitiva, posicionamiento orgánico en los buscadores.

Se trata de una técnica en la que está especializada una agencia SEO, que se puede encargar con todas las garantías de realizar la mejor estrategia de linkbuilding, en busca de un mayor poder en buscadores.

En este sentido, existen numerosas apreciaciones sobre la forma de llevar a cabo el linkbuilding, entre las que destacan las siguientes:

Los links deben tratar sobre una temática similar entre la página de origen y la de destino para ganar puntos como enlaces de calidad.

Diferenciar entre los enlaces follow y no-follow: por las malas prácticas llevadas a cabo con anterioridad por parte de los responsables de páginas web, Google decidió tomar medidas e incorporar una nueva modalidad de enlace que no transmiten la autoridad entre una y otra URL, los llamados links no-follow. Estos no son siempre negativos, ya que dan la sensación de naturalidad en el paso que se hace a través de los enlaces, sin la obsesión de ganar esa relevancia que se suele buscar.

La importancia del anchor text: se trata de la expresión con la que se enlaza en un texto a otra URL, la cual debe reflejar a la perfección el contenido de esa página, por lo que hay que buscar lo que más se ajuste a lo que contiene el destino del link.

El poder de la web con la que se colabora es otro de los puntos fundamentales a la hora de mejorar el linkbuilding, ya que Google siempre tratará de otorgar más importancia a ese enlace si dirige a una web reconocida. Estas son algunas de las claves para conseguir la mejor técnica de linkbuilding posible, por lo que las empresas deben tenerlas en cuenta en busca del mejor SEO para su web.

Errores de linkbuilding a evitar

Existen distintas medidas que han ido cayendo en desuso al comprobarse que han perdido eficacia en los intereses de SEO de las páginas webs, como hacer comentarios en blogs, perfiles para foros o intercambio de enlaces entre los que no guarda ninguna relación.

YoSEO Marketing es una agencia de marketing digital con muchos años de experiencia en la gestión de linkbuilding, que cumple con las necesidades de las páginas web de ganar relevancia ante los ojos de los principales motores de búsqueda.

