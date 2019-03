Romelar Comunicaciones continuará satisfaciendo en 2019 la creciente demanda de fibra óptica en hogares y empresas Comunicae

martes, 5 de marzo de 2019, 15:54 h (CET) Mayor velocidad, fiabilidad, seguridad y ahorro. Las ventajas de la fibra óptica convencen cada día a más empresas y particulares. Son algunas de las razones por las cuales, según los profesionales de Romelar Comunicaciones, su crecimiento está siendo imparable La fibra óptica representa ya cerca del 60% del mercado de banda ancha fija en España, duplicando así la cifra del tradicional ADSL. Nuestro país, además, lidera la implantación de la fibra óptica en Europa, con más de 8 millones de clientes. Y para Romelar Comunicaciones, este número se incrementará en los próximos años.

Si se habla de la fibra óptica en el hogar, los números son todavía más contundentes, situando a España sólo por detrás de Japón y Corea del Sur. Diversos estudios sugieren, además, que una vez que un particular o una empresa ha probado la conexión a través de fibra óptica no desea volver al ADSL, ya que esta tecnología ofrece prestaciones muy superiores.

Detrás de este espectacular éxito y la gran aceptación de la fibra óptica se encuentra el trabajo de empresas especializadas como Romelar Comunicaciones. Sus profesionales, avalados por más de 12 años de experiencia, continúan satisfaciendo la creciente demanda de fibra óptica en hogares y empresas.

Los servicios de fibra óptica de Romelar incluyen la instalación de redes de voz y datos y su certificación dentro de los estándares técnicos vigentes. Asimismo, proporcionan un asesoramiento avanzado a sus clientes, siempre en busca de la manera de conseguir el mejor rendimiento para sus instalaciones.

Fibra óptica y sus múltiples beneficios para hogares y empresas

De acuerdo a los profesionales de Romelar Comunicaciones, entre las múltiples ventajas de la fibra óptica, ya sea para hogares o para empresas, destaca sobre todo la velocidad, que impide que en momentos de alta demanda de acceso a Internet la conexión se ralentice. Este beneficio tiene una gran importancia en el entorno laboral.

No menos importante es la fiabilidad (la calidad de conexión no “peligra” en condiciones climáticas adversas) y el acceso a la nube prácticamente inmediato, así como la intensidad de la señal, mucho más fuerte, la resistencia a las interferencias electromágnéticas y un mayor ancho de banda.

Fundamental es también la cuestión de la seguridad. Las conexiones con fibra óptica son menos vulnerables que las conexiones estándar. Gracias a esta innovadora tecnología, la información y los datos sensibles de empresas y clientes permanecen a salvo.

Debe subrayarse también el ahorro que supone la instalación de fibra óptica, en especial para las empresas. La inversión inicial se ve rápidamente compensada con un aumento de la productividad, propiciada por la mejora de la calidad de las conexiones y, por extensión, de la productividad.

Acerca de Romelar Comunicaciones

Romelar Comunicaciones es un distribuidor de equipos de telecomunicaciones con sede en Madrid. Más de 12 años de experiencia avalan a su equipo de profesionales, compuesto por especialistas en diseño, instalación y mantenimiento de centralitas telefónicas y redes Informáticas.

