La agencia Bocetos lanza una herramienta de análisis web que permite saber si una web es SEO Friendly

martes, 5 de marzo de 2019, 15:58 h (CET) Los motores de búsqueda han incrementado su importancia en el posicionamiento y estrategia comercial de negocios de todos los sectores. La agencia Bocetos ha lanzado una novedosa herramienta que permite analizar la calidad de la optimización SEO de páginas web Las técnicas tradicionales de mercadotécnia siguen teniendo un gran peso entre las empresas, pero el SEO (posicionamiento en los motores de búsqueda, por sus siglas en inglés) es el último grito del marketing. Y es que Google, Bing y otros buscadores juegan un papel importante en la conversión de clientes para cualquier negocio con presencia online. De ahí que el SEO friendly sea una de las cualidades más buscadas, según especialistas de esta industria como la agencia SEO Bocetos.

Según Borrell Associates, las empresas invertirán unos 72 mil millones de dólares (63.2 billones de euros) en servicios de posicionamiento en motores de búsqueda sólo en Estados Unidos. La cifra no sorprende a los profesionales en marketing, ya que la visibilidad y relevancia de sitios web a ojos de los buscadores (el SEO friendly, propiamente) es indispensable en la actualidad.

Recientemente la agencia madrileña Bocetos ha lanzado una herramienta de análisis web pionera en esta industria, que ya ha superado las 1.000 páginas web de ecommerces y negocios online. Uno de sus objetivos es determinar el número de keywords y posiciones relevantes ha conseguido el site en cuestión en la primera página de Google, buscador de referencia en internet.

Asimismo, analiza en profundidad la calidad y eficiencia de la optimización SEO de la web, mostrando sus fortalezas y sus debilidades. Por otra parte, ayuda a conocer el estado del linkbuilding (construcción de enlaces entrantes y salientes), comprobando otros aspectos relacionados indirectamente con el SEO, como en análisis de la competencia, del contenido del site o de la usabilidad.

A diferencia de otros recursos similares, la herramienta de Bocetos.com no depende de ningún sistema automatizado, sino que es responsabilidad de un equipo de profesionales cualificados, quienes dedican dos días hábiles para analizar y enviar gratuitamente los resultados al cliente.

Por qué el SEO friendly es importante para los negocios con presencia online

Del mismo modo que la imagen de un negocio físico depende de una excelente puesta en escena (decoración, productos selectos, carteles con descuentos, etc.), las empresas online también tienen su propio escaparate: los resultados de búsqueda confeccionado por Google y otros buscadores.

Uno de los objetivos del SEO friendly es mejorar la apariencia del site de un negocio en dichos resultados, pues sólo de esta forma podrá atraer a sus clientes potenciales. Esta metodología permite, además, capturar tráfico de calidad, entendido como usuarios con un fuerte interés en los productos/servicios de la empresa.

Dada la relativa gratuidad a largo plazo del SEO, la inversión en anuncios PPC (Pago por Clic) puede verse disminuida. Las clasificaciones orgánicas de los buscadores se basan en criterios no monetarios, a saber: relevancia del contenido, reputación del mismo y métricas de cierta complejidad, como las tasas de rebote. Así, las empresas con un excelente SEO pueden limitar su inversión en posicionamiento, destinando un mayor flujo de efectivo a los clientes y su satisfacción.

Más allá de las ventajas monetarias, cada vez más empresas se interesan por el SEO friendly debido a su mayor eficacia frente a la publicidad SEM. En efecto, la estadística demuestra que los clics logrados con anuncios PPC son menores que los conseguidos con los resultados orgánicos.

Al margen de todo lo anterior, existe una motivación evidente para invertir en perfeccionar el SEO de negocios con presencia en internet: los competidores ya lo hacen. Con independencia del sector en que una empresa desarrolle su actividad, la mayor parte de la competencia se está disputando el control de los resultados de búsqueda.

No sorprende, pues, que la agencia Bocetos y otros actores de esta industria consideren el SEO friendly como parte esencial de la receta del éxito de cualquier empresa en internet.

Acerca de Bocetos.com

Bocetos es una agencia de diseño web con sede en Madrid, consolidada con más de 10 años de experiencia y avalada por el certificado Google Partner. Esta agencia está especializada en SEM y SEO para Google, Bing y otros motores de búsqueda, así como en el desarrollo de páginas web a través de WordPress y tiendas online por PrestaShop.

