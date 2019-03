3 tipos de venta Ventas hay de muchos tipos, pero venta excelente, muy poca César Piqueras

@cesarpiqueras

martes, 5 de marzo de 2019, 18:17 h (CET)



Podemos hablar de 3 tipos de venta: la venta reactiva, la venta proactiva y la venta metódica. Hoy os hablo de estos 3 tipos de venta y sus características.



¿Podemos definir un método comercial efectivo?, digamos que ventas hay de muchos tipos, pero venta excelente, muy poca. Hoy quiero hablaros de 3 tipos de venta, el primer tipo de venta, podemos hablar de venta reactiva, es esa venta que ocurre, la venta en la que reaccionamos, no hacemos demasiado por conseguirla.



Se demuestra que en este tipo de venta, no hay demasiado éxito, no hay ningún esfuerzo por parte del comercial, más allá de atender al cliente, no hay mucho éxito, el cliente ya tiene interés por comprarnos.



El segundo tipo de venta, podemos hablar de la venta proactiva, la venta que provocamos, hacemos llamadas, realizamos visitas, hago contacto, busco clientes y genero oportunidades.



Y por último, una venta más eficaz, podemos hablar de la venta metódica, porque utiliza un método, es también proactiva por que la provocamos, pero además utiliza un método, un método numérico.

