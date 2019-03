La startup española Tattoow crea el primer tatuaje temporal a base de ingredientes 100% naturales Comunicae

martes, 5 de marzo de 2019, 12:10 h (CET) El tatuarse la piel deja de ser una decisión para toda la vida y ligada a las agujas. Todo ello gracias a Tattoow, el primer tatuaje temporal fabricado con una tinta 100 % natural, que se aplica sobre la piel proporcionando un aspecto indistinguible al de la tinta tradicional y cuyo secreto está en una "superfruta" que crece en la selva amazónica Cada vez más son las personas que quieren llevar su piel marcada por diseños que contienen mensajes personales o artísticos. Para muchos esta decisión no era fácil, hasta ahora, debido a que no tenía vuelta atrás y conllevaba someterse a un procedimiento irreversible y con agujas. Gracias a Tattoow, la primera empresa de tatuajes temporales fabricados con productos totalmente naturales y que solo permanecen en la piel hasta que la capa más superficial (epidermis) se regenera de forma natural en un proceso que dura entre 17-21 días.

Tattoow apuesta por el diseño, moderno y minimalista, ofreciendo una nueva forma de expresión a través de la piel. En su lanzamiento y a través de su página web, www.tattoow.com, la startup ofrece la posibilidad de adquirir uno de sus tatuajes temporales entre una gran cantidad de diseños, a los que se suman nuevas referencias cada semana.

Su forma de aplicación es sencilla, es el propio usuario quien se aplica la tinta en la piel sin ningún tipo de agujas, ni otros mecanismos dolorosos, tan solo se requiere que la tinta sea depositada superficialmente y “absorbida” por los poros de la capa exterior de la piel (epidermis), en donde en cuestión de pocas horas reacciona con las proteínas (colágeno) de esta, provocando un cambio de color temporal de un tono entre el negro y el azul oscuro casi negro. Cuando la epidermis se regenera de forma natural, su tatuaje temporal desaparece.

Según el fundador de Tattoow, Álex DC, “con Tattoow queremos ofrecer una nueva forma de expresión y comunicación. Explorar nuevas posibilidades de conexión entre las personas a través del diseño y el arte”.

El producto, que contiene solo ingredientes naturales y orgánicos, llega de una investigación realizada por varios emprendedores con amplia experiencia en el mundo tecnológico y bioquímico, los cuales han creado una innovadora tinta denominada B-Magic. Con esta tinta aparece la posibilidad de crear tatuajes con aspecto real, que duran aproximadamente 2 semanas y que se pueden aplicar sin la necesidad de tener un profesional al mando.

Tattoow a Biotech Fashion Company tiene como fundador a Alex DC. y cuenta con el apoyo de un reconocido equipo, integrado por: Sebas Muriel (Tuenti, Telefónica, RED.es), Tomas Rufino (Internet República), Gonzalo Cotorruelo (Domestika, Orange), Anna Linares (influencer), Daniel Torralba (Bioquímico, especializado en inmunología celular con reconocimiento internacional), entre otros.

Desde comienzo de este año es posible entrar a la web de la compañía (www.tattoow.com), así como en sus redes sociales y adquirir una gran cantidad de diseños, asequibles para todos los públicos y aptos para todas las generaciones.

Con este revolucionario concepto de tatuaje, Tattoow aspira a convertirse en referente y líder en Europa de un mercado hasta ahora inexplorado, el de los tatuajes semi-permanentes totalmente naturales, con propiedades únicas procedentes de frutos amazónicos.

