Synthèse Quartet abre la temporada de clásica seguntina

Cuatro jóvenes saxofonistas, plenos de ilusión y energía, procedentes del Conservatorio Superior de Música de Salamanca, interpretaron obras con reminiscencias americanas de Dvorak, Glass, Desenclos y Maslanka Este fin de semana ha comenzado la temporada de música clásica de Bell´Arte Europa en la ciudad de Sigüenza con un concierto de cuatro jóvenes saxofonistas, que han creado el Synthèse Quartet. El concierto, y la temporada, los presentó la presidenta de Bell´Arte Europa, Bernadetta Raatz. Como cada año, la iniciativa cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Sigüenza, además de otras empresas locales.



La formación la integran Javier Valero, saxofón soprano; Angela Romera, saxofón alto; Ismael Arroyo, saxofón tenor; y Raúl Flox, saxofón barítono. El cuarteto se formó en 2017, en el seno del Conservatorio Superior de Música de Salamanca, bajo guía de los profesores Angel Soria, Juan Clemente y Brenno Ambrosini. Ya en 2018, el cuarteto fue galardonado con el Primer Premio en el III Concurso de Música de Cámara del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca en la categoría superior.



El nombre surge de la idea de síntesis, “porque somos una amalgama de muchas cosas que se complementan”, dice Ismael. Cada uno de los integrantes del cuarteto proviene de un sitio diferente, “y hemos querido formar algo juntos”, sigue. Les sobra energía e ilusión, y además del premio, no han parado de tocar, incluso ya fuera de nuestras fronteras, en Croacia. Próximamente lo harán en Polonia. “Estamos llenos de proyectos”, asegura Raúl.



Inicialmente, el cuarteto ha preparado un repertorio para concursos con el que darse a conocer e “impresionar a un jurado”, dice Valero. Para ello, han elegido obras que, de una u otra manera, tienen que ver con Estados unidos. Y ese repertorio fue el que interpretaron con maestría, y con toda la energía y la fuerza de sus veinte años, en un concierto magnífico en la ciudad del Doncel este fin de semana.



Empezaron, precisamente, por el 'American Quartet' de Antonin Dvorak, un compositor europeo, nacido en Praga en 1841, que pasó parte de su vida en América. A raíz de la influencias, tanto del jazz como de la ideología de esta cultura, surgió esta pieza fantástica, de la que Synthèse Quartet hizo una versión magnífica para iniciar el concierto.



La segunda obra que interpretaron, corresponde a un compositor estadounidense, Philip Glass, máximo exponente de la corriente minimalista, “un movimiento de finales del siglo XX, cuya característica principal es la repetición de armonías cortas y sencillas que, a medida que avanza la obra, varían sus elementos”, dice Javier. Con esta interpretación terminaba la primera parte del concierto.



La segunda parte comenzó con un cuarteto original para saxo de Alfred Desenclos,'Quartuor pour Saxophones', “una pieza emblemática para nuestra formación de un compositor europeo que es de la misma época que Dvorak pero que decidió quedarse en Europa”, explica igualmente Javier.



La última obra del concierto fue 'Songs For The Coming Day', una obra de 2006, perteneciente a David Maslanka compositor estadounidense que murió en 2012.



Exceptuando la de Dvorak, todas las obras fueron compuestas originalmente para esta formación de cuatro saxofones. En todo caso, en cada una de ellas se pudo apreciar el sello personal de este Synthèse Quartet, pero especialmente en la versión procedente originariamente del cuarteto de cuerda. Ilusionados con el proyecto, “nos gustaría llegar a lo más alto en la música”, terminaban los jóvenes, que debutaron este fin de semana en Sigüenza.



Para la concejala de Cultura, Sonsoles Arcones, “el concierto estuvo lleno de fuerza, y, ha sido una inmejorable manera de comenzar la temporada, dando oportunidades a jóvenes que tienen toda su vida, también la musical, por delante”.

Vídeos

SYNTHÈSE QUARTET, en Sigüenza