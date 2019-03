Macron y los “chalecos amarillos” Los “chalecos amarillos” han conseguido algunas mejoras sociales, pero no les bastan Carlos Ortiz de Zárate

martes, 5 de marzo de 2019, 15:12 h (CET) El 30 del pasado enero, “Le Figaro” publicó los resultados de una encuesta en la que participaron 116.155 de los lectores del medio, cuya pregunta era: “La popularité d'Emmanuel Macron peut-elle se redresser en 2019?

La mayoría, 62% responde negativamente.



Las encuestas de opinión parecen más optimistas: “La cote de popularité d'Emmanuel Macron se redresse



Veamos la manipulación del medio fechado el 11 de enero : “Se trata del cuarto sondeo publicado en los cuatro últimos días que indica la subida en popularidad de las dos cabezas del ejecutivo”; “Por otra parte, aunque continúa siendo mayoritario, el apoyo a los chalecos amarillos baja ocho puntos en un mes y se sitúa en 62%.



Claro, no menciona la tasa de aceptación del presidente galo; en diciembre 2018 estaba muy baja y en caída: “Politique La cote de popularité d’Emmanuel Macron chute encore. “La tasa de popularidad del Jefe del Estado experimenta una nueva bajada en diciembre, tres puntos con respecto a noviembre, sube el número de descontentos de 73% a 76%”



Aclara el medio que aquélla ha bajado 27 puntos en el último año.



Hay hechos que explican el cambio de la ciudanía; “El País”, el 12 octubre de 2018, explica las concesiones del presidente a los “chalecos amarillos: “Macron anuncia el aumento del salario mínimo en 100 euros”



El titular es parcial; está acompañado de un subtitular: “El presidente francés busca aplacar a los chalecos amarillos con un mea culpa y medidas sociales”.



Recuerdo que el sueldo mínimo bruto en Francia era 1498,47 euros, que la primera victoria de los “chalecos amarillos” fue la supresión del aumento de impuestos a los carburantes; llama que incendió la protesta de una ciudadanía que rechazaba una reducción de su poder adquisitivo agravada por el ferviente neoliberalismo de su presidente.



