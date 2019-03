El CD Sigüenza vuelve a la senda del triunfo con una goleada al Jadraque (5-1)

El CD Sigüenza ganó con comodidad su partido contra el Jadraque. Los seguntinos dejaron sentenciado el choque muy pronto con cuatro tantos en el primer tiempo. Los jadraqueños marcaron el gol del honor en la segunda mitad y, a pocos minutos del final, los locales anotaron el 5-1 definitivo en el marcador Tras la derrota de la semana pasada contra el Balona Conquense, los seguntinos no podían permitirse más tropiezos para no alejarse demasiado de los primeros puestos de la tabla clasificatoria. Por ello, saltaron al campo de La Salceda con la intención de no dejarse sorprender por el Jadraque. "Sabíamos de la importancia de los tres puntos en casa, sobre todo después de haber perdido la jornada anterior contra el líder. Hemos salido concentrados desde el principio, demostrando que somos un conjunto muy difícil de batir en nuestro campo", afirmó Chema Mayor.



El Jadraque plantó cara solamente durante los primeros quince minutos del partido. Hasta ese momento, los visitantes estuvieron bien ordenados en defensa, no dejando al CD Sigüenza elaborar su juego. Cuando los seguntinos comenzaron a trenzar sus jugadas a un ritmo más alto, el dominio local se hizo evidente, materializándose en cuatro goles en esta primera parte.



Los de Chema Mayor se adelantaron mediado el primer período, con un gol de Pablo Galán en el minuto 25. Fruto de la superioridad local, llegaron dos tantos más, uno de Juan Campos en el minuto 32 y otro de José Antonio Plaza en el 38. Al filo del descanso, Pablo Galán volvía a marcar para dejar prácticamente sentenciado el encuentro.



Con este resultado tan abultado, el técnico seguntino empezó a realizar cambios, dando descanso a sus jugadores tocados. Esta segunda parte se convirtió en un mero trámite. Los locales salieron más relajados pensando en los siguientes partidos, y los visitantes, sin nada que perder, presionaron más arriba buscando el tanto del honor. El Jadraque redujo distancias con un gol de penalti de Alberto López en el minuto 66. Así trascurrió el partido hasta los minutos finales del mismo, donde la joven promesa seguntina, Alexandru Tudora, estableció el 5-1 final.



Con esta contundente victoria, el CD Sigüenza mantiene la cuarta posición de la clasificación, aunque se ve beneficiado por el empate del Almoguera en su visita a Torrejón del Rey. Ahora su distancia con los almoguereños se reduce a 4 puntos. La diferencia con los otros gallos de la competición permanece estable, los seguntinos están a 1 punto del Azuqueca B y a 11 del intratable Balona. La próxima semana, los de Chema Mayor juegan a domicilio contra el Independiente de Guadalajara, un equipo situado justo en la mitad de la tabla.



Por su parte, el Sigüenza juvenil descansaba esta jornada. La próxima semana inicia la segunda fase de la competición.