Nace hazteUNBUS.es: la evolución del transporte de viajeros por carretera

lunes, 4 de marzo de 2019

lunes, 4 de marzo de 2019, 15:58 h (CET) Se ha puesto en marcha hazteUNBUS.es, la única plataforma colaborativa de viajes en autobús que sitúa en el mismo plano tanto al usuario final como a las empresas operadoras, contando ambos con los mismos recursos para poder organizar sus viajes logrando un transporte público a la carta, de calidad, justo, seguro, ecológico, atractivo y rentable para todos Democratizan el transporte en autobús dando al usuario las herramientas necesarias para que diseñe, cree y comparta con quién decida sus propios viajes; simplificando las gestiones necesarias, repartiendo el coste por igual entre todos los participantes, garantizando tanto la calidad del servicio como el cumplimiento de la normativa actual y contribuyendo al cuidado del medio ambiente al utilizar el transporte público. Todo ello, sin coste alguno para los usuarios y a través de una sencilla aplicación web desarrollada íntegramente en Asturias.

hazteUNBUS.es está abierta a todas las empresas de transporte de viajeros por carretera, facilitándoles un medio a través del cual, además de promover colaboraciones entre ellas, puedan contactar, atender, ofertar y confirmar sus servicios a los clientes que así lo soliciten de manera sencilla, rápida y segura.

En hazteUNBUS.es, el usuario accede a diferentes propuestas de viajes organizados y compartidos a los que poder unirse, pero no solo eso, sino que también cuenta con la posibilidad de crear, gestionar y compartir sus propios viajes personalizados, ajustándolos a sus necesidades y gustos, e invitando a participar en ellos a quien él decida. De esta forma, el cliente podrá solicitar presupuestos de viajes, confirmarlos, reservarlos, compartirlos, seguir su participación, evolución etc. y todo de manera sencilla, legal, gratis y online.

Desde hazteUNBUS.es, colaboran en la promoción y difusión de los viajes que sus usuarios comparten para que reúnan el mayor número de personas interesadas y obtengan el mejor precio posible. A mayor número de personas participantes en la contratación de los servicios comunes como, por ejemplo, el alquiler del autobús o la contratación de guías, logran reducir el precio a pagar por cada una de ellas. El ahorro alcanzado así como la ocupación de cada viaje se muestran públicamente al usuario para que disponga de toda la información con total transparencia.

En todo momento el usuario estará asesorado por profesionales expertos que resolverán sus dudas y le facilitarán toda la información que necesite para hacer realidad su viaje soñado.

Su empresa

Curin – Servicios Integrales de Turismo, una apuesta decidida por la innovación en la organización e intermediación de productos y servicios turísticos llevada a cabo desde la agencia de viajes mayorista-minorista Viajes Curin y apoyada por la empresa de autocares Curin Bus. Ambas empresas 100% asturianas de capital privado con una larga trayectoria empresarial en el Principado.

