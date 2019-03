7 nuevas Startups en línea de salida tras el 3DS BCN 2019

Durante este fin de semana se ha celebrado en La Salle Campus Barcelona-URL la 6ª edición de 3Day Startup Barcelona 2019, en el que 50 estudiantes de diferentes universidades han tenido que asumir el reto de crear su empresa de base Sporttech o Traveltech en sólo 3 tres días El objetivo de este evento ha sido fomentar el espíritu emprendedor entre el colectivo universitario. El 3DS BCN 2019 ha sido organizado 3DS Spain y La Salle Campus Barcelona, con el fin de abrir nuevas perspectivas de futuro para los estudiantes. Durante este evento, los emprendedores han podido disfrutar del asesoramiento personal de más de 20 mentores especializados en diversas áreas.

Los equipos han estado formados por 50 estudiantes de universidades del país. En los tres días que duró el 3DS BCN 2019 se desarrollaron los siguientes proyectos:

HARTCH

Aplicación para dispositivos móviles con contenidos en realidad aumentada, con la finalidad de acercar a las personas el conocimiento histórico,artístico y arqueológico, de una forma rigurosa, amena e inmersiva.

Marco Aguayo (ingeniero informático), Pablo Romano (ingeniero civil) y Rita Pérez (historiadora y arqueóloga).

MACA

Your ECOfriendly Smart-bag.

Maletas 100% realizadas con materiales reciclados, personalizables e inteligentes que incorporan un sistema de geolocalización.

Alejandro Dégano (Diplomado en Turismo, EMBA), Clara Estefanell (Graduada en ADE, Master en e-Commerce), Manuel Llenas (Ingeniero de Telecomunicaciones, EMBA) y Andoni Salazar (Ingeniero Industrial, EMBA).

eSUITCASE

Elegir cada día una ropa distinta adaptada a las necesidades y pagar sólo por el uso que se le de sin tener que comprarla.

Mediante una app móvil se podrá configurar una maleta virtual y tenerla disponible en el destino final.

Pepe Manteca (Engineer / Estudiante EMBA), David Reche (Estudiante EMBA / Graduado ADE), Lydia Manzanares (Máster Entrepreneurship, Venture Capital and Private Equity), Judit Cubedo (Doctora en Biología / Estudiante EMBA) y Jordi Torrecillas ( IT Project Manager / Estudiante EMBA).

BUBBLE

App/SDK para conectar a profesionales en sus gaps de tiempo libre durante sus viajes laborales.

Sara Torres (ADE), Ernest Isern (Ingeniero mecánico), Jesús Aventín (Arquitecto) técnico, Sara Martinez (Ingeniera en diseño industrial), Cristina Díaz (Ingeniera de telecomunicaciones) y Juan Carlos Sánchez (Ingeniero de telecomunicaciones).

KEYMATCH

Sistema de seguridad y no suplantación de identidad de jugadores mediante arquitectura biométrica conectada a un sistema centralizado.

Rubén Fernández Alvarez (Ingeniero de Telecomunicaciones y Electrónica), Carolina Montero González (Economista), Ricardo García Martínez (Filología Inglesa), Paula Mouriño Bustillo (Arquitecta), Pau Ortiz Fuertes (Ciencias y Tecnologías aplicadas al Deporte) e Ivan Aguilera Martínez (Ciencias y Tecnologías aplicadas al Deporte).

BAMBA

El proyecto consiste en una plataforma para un gran volumen de entrenadores personales y personas que buscan entrenamiento especializado / personalizado, con la posibilidad de hacer match por zona y horario entre ambos grupos de manera inmediata y que optimicen sus agendas. Adicionalmente, cada perfil tendrá la posibilidad de gestionar su actividad a través de la plataforma.

Silvia Sistaré (Ing Telecomunicaciones), Ferran Valle (ADE, Business Inteligence), Oriol Izquierdo (Físico teórico, entrenador personal) Joan Casellas (Estadística), Enrique Vicente (Ing Industrial), Txema Rubio (Ing Naval) y Rubén Carmona (Ing Naval).

TRAVELCHAIN

Plataforma para optimizar y agilizar la experiencia de usuario en sus viajes.

Gemma Penas (Ingeniera Industrial Electrónica), Marc Guimó (Economista), Roger Galdón (Ingeniero Telecomunicaciones), Toni Subirats (Arquitecto), Robert Uribe (ADE), Martin Kravchenko (Business and Technology) y Evaristo Broullon Couso (System analyst).

El evento ha estado patrocinado por Meetmaps, Atrápalo, Goin, Suitkini, La Salle Technova Barcelona y ha contado con Partners como Comunicae y eCooltra. Asimismo, durante los tres días del evento, la alimentación de los emprendedores ha sido proporcionada por Mediterranea, Estrella Damm, Cacaolat, Biodelícies y Too Good To Go.

Sobre 3Day Startup

En enero de 2008, un grupo de estudiantes fundó 3 Day Startup en la Universidad de Texas en Austin, que es donde se realiza el evento más importante de 3DS. Originalmente era una organización de estudiantes, 3 Day Startup es ahora una corporación sin ánimo de lucro. En los últimos tres años, el programa se ha extendido a otras universidades de América del Norte, Europa, Sudamérica y Asia. Desde entonces, se han celebrado más de 400 eventos 3DS en 179 universidades de los 5 continentes países, en los que han participado más de 12.000 estudiantes. Más de 80 startups han surgido de estos proyectos, muchas de las cuales han continuado fuera del 3DS, obteniendo una financiación total de más de 157 millones de dólares. Algunas startups han entrado también en aceleradoras o incubadoras como “Y Combinator, TechStars, 500 Startups y Capital Factory”.

