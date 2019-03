Chenoa vuelve a poner de moda los stilettos con su último single

La artista, que lució en el videoclip de su último single, ‘A mi manera’, estos preciosos stilettos amarillos, vuelve a poner de moda los tacones de aguja más populares del mundo con uno de los modelos más atrevidos de la nueva colección de TusStilettos Después de tres años desde el lanzamiento de su álbum ‘#SoyHumana’, Chenoa vuelve con ‘A mi manera’, toda una declaración de intenciones que ha sido editada de nuevo a través de su sello discográfico, Alias Music.

La artista mallorquina ha trabajado junto a la cantante y compositora Barei y el productor Rubén Villanueva, en una desenfadada y enérgica canción que incluye frases como ‘¿Y qué me pasa? No soy la única mujer que no se casa’.

Y es que Chenoa llevaba un tiempo deseando confesar que le gusta hacer las cosas a su manera. Así se sinceraba en su entrevista con La Vanguardia cuando le preguntaban si la canción era realmente una declaración de intenciones: "Lo es. Yo lo hago a mi manera, tú a la tuya. Todo el mundo a la suya. Que cada uno haga lo que quiera si eso le hace feliz. Y ‘A mi manera’ es una forma de llevar mis cosas, mi vida, mi música. Y al final, es lo que quiero que el público haga con esta canción, que la adopte, que la haga suya".

En el videoclip oficial de este single, la cantante aparece bailando subida encima de unos preciosos tacones de aguja, amarillos, atrevidos y modernos. Unos stilettos que cuadran perfectamente con el carácter y la fuerza que pretende transmitir el tema, en el que se reivindica la independencia de la mujer y la igualdad y tras su lanzamiento se convirtió en número uno en iTunes y Amazon España.

La artista parece encontrarse en uno de sus mejores momentos, y se encuentra actualmente orquestando los últimos preparativos de sus actuaciones en marzo en Vigo el día 1 y en Montcada i Reixac el día 23, concierto para el que las entradas ya están agotadas.

Y por lo que parece, muchas ya se están planteando seguir los pasos de la cantante mallorquina y acudir subidas en uno de los cómodos modelos de TusStilettos como símbolo de apoyo a las mujeres a las que les gusta hacer las cosas, sencillamente, a su manera.