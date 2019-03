OTA Insight permitirá a los hoteles localizar disparidades geolocalizadas Comunicae

lunes, 4 de marzo de 2019, 12:18 h (CET) OTA Insight, plataforma de inteligencia de datos basada en la nube para los hoteles, ha anunciado un nuevo e importante complemento de Rate Insight, su plataforma de inteligencia de mercado y de pricing El nuevo Parity Point of Sale permitirá a los hoteleros investigar la disparidad de tarifas en diferentes mercados y en función de distintas localizaciones.

Para los hoteles es vital tener una visión dinámica y en tiempo real de los precios en diferentes puntos de venta a través de los canales de distribución. Esta actualización ha sido construida en respuesta directa a la creciente necesidad de la industria de contar con un punto de vista más ‘geo-específico’.

Por razones estratégicas, hoteles y los OTAs a menudo muestran precios que cambian de acuerdo con la información a nivel de país en la dirección IP de un usuario. Pero, ¿qué sucede cuando surge una disparidad entre las tarifas que aparecen en el motor de reservas de un hotel y las de un canal de terceros para estos mercados de origen?

“A medida que las estrategias de distribución se vuelven más sofisticadas, basadas en objetivos geográficos y demográficos, es fundamental que nuestros usuarios tengan acceso a los datos y herramientas necesarias para tomar decisiones efectivas”, explica Sean Fitzpatrick, CEO de OTA Insight. “Ofrecer esta función de punto de venta geográfico asegura que nuestros usuarios tengan la inteligencia de mercado más completa”.

Durante la celebración de ITB Berlín los próximos 6 y 7 de marzo, OTA Insight y Travel Tripper organizan una serie de charlas técnicas, en las que representantes de la industria participarán en 18 debates sobre una amplia gama de temas de actualidad, como la gestión de ingresos, la tecnología aplicada a la gestión hotelera, data science, guest experience etc.

Información y registro aquí.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.