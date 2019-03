Un nuevo informe de Hear-it AISBL muestra que la pérdida auditiva es un asunto global Comunicae

lunes, 4 de marzo de 2019, 09:06 h (CET) En el Día Mundial de la Audición, (el 3 de marzo -33- por asemejarse los grafismos a dos orejas), #WHD, GN Hearing se une al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud para concienciar a la población acerca de la prevención en materia de salud auditiva y sobre la importancia de atajarla a tiempo (muchas son irreversibles) mediante un enfoque renovado de las pruebas de audición para ayudar a las personas a mejorar su salud y calidad de vida Un nuevo y extenso informe revela el impacto creciente de la pérdida auditiva en toda Europa. El documento Pérdida de audición: cifras y costes de Hear-it AISBL, una organización sin ánimo de lucro, se basa en el análisis de cientos de estudios científicos de los últimos veinte años (1).

El informe se publica con motivo del Día Mundial de la Audición #WHD, el 3 de marzo, un día de concienciación global de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La campaña de este año alienta al público a revisar su audición, como primer paso para abordar la pérdida auditiva. Tiene como objetivo promover acciones de salud pública para el cuidado auditivo, estimular la asociación intersectorial para el cuidado del oído y la audición, aumentar la conciencia sobre la pérdida auditiva y la atención a nivel nacional y comunitario en todo el mundo y fomentar prácticas saludables en cuanto a audición. Se lleva a cabo el tres de marzo porque el guarismo del día, 3.3, se asemeja a la forma de las dos orejas. El primer paso puede ser tan simple como realizar una rápida prueba online de audición hoy. Hacer aquí un test de audición online. Por eso, el lema de la campaña de este año es la promoción de las revisiones auditivas.

La pérdida auditiva es una amenaza cada vez mayor. 466 millones de personas de todo el mundo conviven con una pérdida auditiva, que afecta a casi una de cada tres personas mayores de 65 años. El informe estima que la cifra aumentará hasta los 900 millones de personas en el año 2050. Y, si bien los números son alarmantes, lo realmente importante es que la audición es esencial para que los humanos se comuniquen, socialicen, aprendan, trabajen y se entretengan.

Si no se trata, la pérdida de audición, puede aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud, incluido el aislamiento social, hospitalizaciones más frecuentes, depresión y deterioro cognitivo. (2)

El informe demuestra que el uso de audífonos y otras soluciones auditivas ayudan a las personas a vivir su vida con plenitud. Sin embargo, muchas personas que podrían beneficiarse del uso de audífonos, continúan sin ser diagnosticadas ni recibir tratamiento.

Vigilar las pérdidas de audición, y buscar el tratamiento apropiado, es fundamental para mantener el bienestar personal y la autoestima, pero también para ayudar a los organismos de salud pública a afrontar el reto del progresivo envejecimiento de la población en Europa.

"Es preocupante que muchas personas con pérdida auditiva no estén recibiendo tratamiento, especialmente porque sabemos que gracias a los avances en tecnología, recuperar la capacidad de oír cambia la vida de las personas. Por eso, animamos a que las personas comprueben de forma periódica el estado de su audición. El tratamiento de la pérdida auditiva debería ser una prioridad para las personas y los organismos de salud pública en todo el mundo", afirma Kim Ruberg, secretario general de Hear-it AISBL.

Como miembro de Hear-it, GN Hearing agradece la publicación de Pérdida de audición: cifras y costes. "El informe es una demostración más de la importancia para las personas y la sociedad del tratamiento de la pérdida de audición. En GN Hearing trabajamos constantemente para desarrollar soluciones auditivas innovadoras que ayuden a las personas a alcanzar sus metas. Y lo hacemos escuchando sus necesidades y transformando el cuidado auditivo, por ejemplo, aplicando inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas a nuestras soluciones auditivas", dice José Luis Otero, director general de GN Hearing en España.

Durante 150 años, GN se ha dedicado a hacer que la vida suene mejor. Por lo tanto, la compañía se compromete a ayudar a las personas a identificar y tratar su pérdida auditiva.

