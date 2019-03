AKKA Technologies diseña el volante del futuro Comunicae

lunes, 4 de marzo de 2019, 08:02 h (CET) Carece de pedales y columna de dirección lo que hace posible su colocación a ambos lados y permite girar en la orientación de las cuatro ruedas para moverse lateralmente AKKA Technologies ha diseñado un volante para automóvil que abre nuevas perspectivas de conducción y viaje. Tras más de un año de trabajo e investigación, ha conseguido crear un volante que se comunica con el vehículo a través de cableado ya que carece de columna de dirección, de pedales para acelerar y frenar y cuenta con una caja de cambios automática.

Los principales beneficios que ofrece este nuevo volante afectan tanto a la ergonomía del coche como a la experiencia de la conducción. Al no disponer de columna de dirección, ocupa menos espacio en la estructura del automóvil y además, es posible montarlo a la izquierda o a la derecha lo que facilita la exportación de coches. Uno de los objetivos que se pretendría conseguir con este volante era liberar al vehículo de las restricciones de la articulación mecánica de las ruedas delanteras aumentando así la posibilidad de realizar maniobras más fáciles y útiles como girar en la orientación de las cuatro ruedas para poder moverse lateralmente.

En términos de conducción, el acelerador y el freno se accionan mediante palancas de mando fijas al volante y duplicadas a ambos lados para aumentar la seguridad. Se han suprimido todos los pedales para que el control total del vehículo esté en las manos. Además del acelerador y el freno, los intermitentes y limpiaparabrisas también se activarán con palancas fijas en el volante lo cual facilita el acceso a la conducción a personas con discapacidad. Como detalle ergonómico, la rotación máxima del volante está limitada a 30º para evitar cruzar en exceso los brazos y respetar la morfología de las muñecas.

El volante dispone de un dispositivo electrónico que reproduce fielmente las sensaciones de la carretera normalmente trasmitidas por la columna de dirección. Así, cuando las ruedas del vehículo se acerque a un obstáculo o acera, el volante se endurecerá. Aún no dispone de airbag, pero es un volante retráctil y fácilmente adaptable a vehículos mixtos capaz de cambiar fácilmente al modo autónomo.

Sector de Movilidad

A principios de febrero, AKKA Technologies presentó el informe de resultados económicos del Grupo de 2018 con un aumento del 12% de sus ingresos superando los 1.500 millones de euros. Este fuerte impulso viene dado por la experiencia en futuras tecnologías de movilidad, sector digital e industria 4.0.

Tal y como explica Luis Santiago, Dr. General de Akka Technologies en España, “el sector de la de la automoción es clave para AKKA y en la actualidad este sector está viviendo un momento clave por la transición a la movilidad eléctrica y autónoma. Este proceso de transición requiere desarrollar un conjunto de nuevas tecnologías innovadoras y AKKA Technologies se ha posicionado como uno de los partners fundamentales en innovación de la industria en este sector por su demostrada capacidad de contribuir a esta gran revolución tecnológica”.

Acerca de AKKA Technologies Spain

AKKA Technologies Spain presta servicios de ingeniería en los sectores aeronáutico, ferroviario, automoción y energía. Acompaña a sus clientes en el desarrollo de las distintas fases de sus proyectos, desde la I+D+i y los estudios de diseño, hasta la producción industrial.

El Grupo AKKA está formado por más de 20.000 empleados en el mundo. En España cuenta, a día de hoy, con la confianza de más de 50 clientes de primer nivel y con más de 500 empleados y sedes en Madrid, Barcelona, Pamplona, Bilbao y Sevilla. Sus ingenieros trabajan en proyectos a la vanguardia de la tecnología en todo el mundo, gracias a la fortaleza internacional del grupo y a la movilidad de sus equipos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas SEEOO, las gafas para los padres con más estilo Chiara introduce la realidad virtual en el mundo educativo ​¿Cómo acertar al elegir una empresa de limpieza? Una primera clave es no pedir presupuesto a una empresa, sino a varias OTA Insight permitirá a los hoteles localizar disparidades geolocalizadas La Biblia del artista Willy Wiedmann llega al Vaticano