Dipcom Corporate cierra el 2018 con más de veinte procesos de reestructuración de empresas gestionados

lunes, 4 de marzo de 2019, 07:06 h (CET) La consultora ha reestructurado deudas y pasivos por valor de más de 50 millones de euros. En sus procesos Dipcom ha logrado conservar el 90% de puestos de trabajo. El 40% de sus clientes han sido empresas de la Comunidad de Madrid En 2018 hubo 5.635 familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, con un retroceso del 3,1% en las empresas en concurso. Sin embargo, los expertos aseguran que un 90% de estos procedimientos suelen acabar con el peor de los finales: la liquidación de las sociedades. En muchos casos, el estigma que aún implica esta figura hace que no se no pida la ayuda necesaria.

La consultora Dipcom Corporate ha puesto en práctica durante los últimos 12 años un método que posibilita a las empresas multiplicar por veinte el porcentaje de éxito en procesos concursales y preconcursales. La efectividad de su metodología le está permitiendo ayudar a cada vez más organizaciones a remontar el vuelo tras entrar en insolvencia.

Dipcom ha anunciado que ha concluido el ejercicio económico 2018 con unos números récord. Durante el año pasado, la firma gestionó más de 20 procesos de reestructuración, tanto en empresas como en grupos empresariales. En dicho intervalo la firma logró reestructurar deudas y pasivos por un valor de balance superior a los 50 millones de euros. A ello se suma que la consultoría recuperó 2 unidades de negocio en liquidación.

Por otro lado, Dipcom logró mantener más del 90% de los puestos de trabajo en los procesos gestionados, cuidando no solo el aspecto económico sino también el humano. Gracias a todas estas cifras, Dipcom Corporate habría conseguido posicionarse como uno de los principales despachos de reestructuración de empresas en España durante el año pasado

“La cultura del concurso está evolucionando positivamente en España en los últimos años. Los cambios en la ley concursal han ayudado mucho al cambio de percepción más positivo del proceso”, señala Igor Ochoa, CEO de Dipcom Corporate. “Disponemos de muchas más herramientas para luchar contra la insolvencia de empresas y autónomos: la ley de segunda oportunidad, el preconcurso, el llamado “concurso express” o la mayor facilidad legal para adquirir unidades productivas de sociedades en liquidación”, añade.

Dipcom cuenta con oficinas en Madrid y Bilbao, aunque opera en todo el territorio nacional. El pasado ejercicio el 40% de sus clientes fueron de la Comunidad de Madrid, con otro 20% procedentes de la zona Norte (País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia), un 15 % de Castilla la Mancha, un 10% de la zona Sur y un 15% en el resto de España. Por primera vez, la firma también tuvo su primer cliente de las Islas Canarias.

Sobre Dipcom Corporate

DIPCOM CORPORATE es una consultora estratégica con un equipo de Profesionales provenientes del mundo empresarial (Directivos y Managers) que proporciona apoyo a PYMES en la gestión financiera, económica, comercial y operativa; así como en la intervención ejecutiva en momentos de crisis de la compañía. Además, DIPCOM CORPORATE también ofrece servicios de Interim Management y asesoramiento a inversores y emprendedores.

