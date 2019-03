Récord histórico: el euríbor cumple en febrero tres años en negativo En la tasa interanual, el euríbor de febrero ha registrado el crecimiento más alto desde 2014 Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 3 de marzo de 2019, 09:15 h (CET) El euríbor cierra febrero con varios récords. Con este mes, ya son 36 meses o lo que es lo mismo 3 años en los que el indicador se ha mantenido en tasas negativas. Algo nunca visto en los 20 años del índice hipotecario usado como referencia para el cálculo de las hipotecas variables. En concreto, el euríbor ha cerrado este mes de febrero en el -0,108%, un 0,008% más que en el mes de enero de 2019 cuando se situó en el -0,116%.

Hace un año, el euríbor tocaba fondo con el -0,191% por lo que la tasa interanual ha aumentado 0,083 puntos en estos doce meses, el crecimiento más alto registrado desde 2014. En este caso, los ciudadanos que tengan que revisar su hipoteca este mes pagarán más cuota que hace un año.

“Poco a poco el euríbor se va a acercando al cero aunque es verdad que en este mes de febrero la diferencia con enero es muy pequeña. El euríbor seguirá en negativo los próximos meses y es muy difícil que a corto plazo veamos un cambio drástico. La tendencia seguirá siendo creciente y cada vez se acercará más al cero, pero no será hasta finales de 2019 cuando se llegue a ese punto”, afirma la portavoz del comparador financiero iAhorro, Lucía Veiga.

El indicado ha seguido subiendo en los dos primeros meses del año, a pesar de que el Banco Central Europeo (BCE) anunció en enero que mantendría los tipos en los próximos meses. “La situación económica de la zona euro no termina de estabilizarle y el euríbor es sensible a varios estímulos por lo que habrá que esperar a ver como evolucionan el resto de los índices macroeconómicos y cómo estos afectan a este índice. De momento, los ciudadanos siguen apostando por las hipotecas variables, el 58,6% de las firmadas en 2018 fueron de este tipo frente al 41,4% a tipo fijo”, apunta la portavoz. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Cómo vender mis productos en otro país Hay que tener muy claro cuál es el mercado que mejor encaja con nuestros artículos Las empresas extranjeras buscan en Suiza un entorno fiscal seguro, transparente y asequible El país helvético cuenta con unos procesos burocráticos más ágiles que la media de la Unión Europea El Euribor cotiza ligeramente al alza Los expertos predicen que podría acabar el año en positivo Los cimientos inestables de la construcción En España, el sector mantiene un comportamiento de frecuentes y prolongados retrasos en los pagos El uso de la factura electrónica subió un 14,9% en 2018 El sector servicios sigue siendo el más activo, agrupando al 55,9% de empresas emisoras y el 58,42% de las receptoras