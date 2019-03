Yiyiú Zuquú Un poema de Aurora Peregrina Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

sábado, 2 de marzo de 2019, 09:57 h (CET) Yiyiú Zuquú



Nin, non, no. Ni tů.



Sol cae tarde en Yinyanllú.

Xeres de Ordes y Noia,

Chichichú de lúa chip esperan.

Tú, no salgas buscarles, no pidas

Yiyiú de la tardecita luxchsept.



Dedicado a Simón, Pompona, Lúa, Luz, Simonetto y Pocho. Gatos de terraza. Y a los que no están: Isidoro, Pedry y Simonetto I. Comentarios Aurora Varela 02/mar/19 10:54 h. Este poema escrito así como tantos otros míos, sé que la gente le encontrará un sentido y sabrá qué dice. Gracias x publicarlo. Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.