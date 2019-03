Ces Minialmacenes - Alquiler de espacios self-storage de calidad, garantía y seguridad Comunicae

viernes, 1 de marzo de 2019, 16:02 h (CET) Ces Minialmacenes es el principal operador de Self-Storage (sistema de almacenamiento de autoservicio) de la Comunidad de Madrid. Con sus 15.000 m2 de superficie repartida en dos centros de Self Storage (en Leganés y en Vallecas) ​Ces Minialmacenes es el principal operador de Self-Storage (sistema de almacenamiento de autoservicio) de la Comunidad de Madrid. Con sus 15.000 m2de superficie repartida en dos centros de Self Storage (en Leganés y en Vallecas), el servicio de alquiler de espacios se adapta a las necesidades de cada cliente: particular, autónomo o empresa. Ya sea para liberar espacio en casa, para un almacenamiento puntual debido a un traslado o mudanza, para almacenar material de oficina a largo plazo y ahorrarse un costoso almacén… Los clientes encontraran un espacio seguro y de uso exclusivo, de prácticamente cualquier tamaño (desde 1 m2hasta 40 m2) que pueden gestionar ellos mismos con total libertaddurante el tiempo que deseen. Asimismo, el cliente será siempre la única persona que posee la llave y puede hacer uso de su mini-almacén tan a menudo como desee durante las horas de apertura del centro o las 24h, según contrato.

Ces Minialmacenes se basa en el trato personalizado, un equipo de profesionales y todos los medios tecnológicos para garantizar un servicio innovador y de calidad, con unas tarifas económicas, instalaciones modernas y flexibilidad de contratación para encontrar una solución al gusto de cada cliente.

Accesible fácilmente con el propio vehículo, el módulo contratado se encuentra en un edificio grande, del que el cliente puede disponer, según contrato, hasta las 24h del día.

La seguridad se escribe con mayúsculas en los centros de Ces Minialmacenes, pues el cliente cuenta con un sistema de videovigilancia las 24h, protección contra incendios (detectores de humos, conexión a central de incendios), un sistema de control de accesos para permitir la entrada solo a usuarios identificados, un sistema de alarma conectado con la empresa de seguridad y a la policía, así como una cobertura de seguro individual para cada local.Además Ces Minialmacenes es una de las pocas empresas de Self Storage en las que siempre hay personal de la empresa cuidando de las instalaciones.

Novedades y proyección de futuro

Ces Minialmacenes ha iniciado este 2019 con tres novedades principales: la reorganización del centro de Leganés(pasando a una superficie aproximada de 8.000 m2, lo que le convierte en uno de los mayores centros de Self Storage a nivel nacional), la remodelación y obras de mejora en el centro de Vallecas(de acuerdo con las nuevas políticas de seguridad del Ayuntamiento de Madrid: instalación de detectores anti incendio en todos los locales, conectados a la central de alarmas, remodelación de interiores y de la fachada del centro) y, por último, la ampliación de locales de 20 y 30 m2 en el centro de Leganés, enfocado al cliente que busca superficies grandes.

Ces Minialmacenes nació en plena expansión del sistema Self Storage, es decir, del sistema de almacenaje de autoservicio que, con influencia del mercado estadounidense, llegó a Europa a principios de los años ochenta. Se pronostica que, tal y como ya ocurre en Estados Unidos, llegará a ser un importante sub-sector dentro de los mercados inmobiliarios y de servicios.

Desde Ces Minialmacenes destacan que son la primera empresa en Madrid dedicada al alquiler de espacios. Como especialistas en profesionales y autónomos, a partir del año 2008 empezaron también a satisfacer las necesidades del segmento del particular. Se convirtieron entonces en una de las pioneras en España en dar el giro hacia el sector del self-storage, pasando a formar parte de la AESS (Asociación Española de Self-Storage).

De la competencia les desmarca su orientación hacia las necesidades del cliente, unos precios competitivos y la preocupación constante de la empresa por mantener las instalaciones siempre en las mejores condiciones de limpieza y seguridad. Una de las mayores ventajas, comentan, son los accesos drive in, las cargas y las descargas directas desde la puerta del local, así como la vigilancia mediante conserjes y personal de mantenimiento.

“Nuestro objetivo es seguir creciendo y expandiéndonos tanto por la Comunidad de Madrid como a nivel nacional, convirtiéndonos en el operador de referencia de cada zona”, comenta la dirección. “Para ello trabajamos siguiendo unos principios básicos de eficacia, integridad , trabajo en equipo y responsabilidad social”.

Los centros

Ces Minialmacenes dispone actualmente de dos grandes centros en la Comunidad de Madrid:

Centro de Leganés

C/ Rey Pastor nº20

Polígono Industrial de Nuestra Señora de Butarque

28194 Leganés, Madrid

Centro de Vallecas

Camino de Hormigueras nº 146

Polígono Industrial de Vallecas

28031 Madrid

Para más información:

Tel. 902 27 46 27

Tel. 91 380 40 60

Email: info@cesminialmacenes.es

Web: http://www.cesminialmacenes.es

