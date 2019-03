Cómo elegir los zapatos adecuados para un niño, según Quesitosonline.com Comunicae

viernes, 1 de marzo de 2019, 15:46 h (CET) El calzado infantil además de ser una importante parte del vestuario de los niños, puede resultar un quebradero de cabeza para sus padres. Quesitosonline.com desvela las claves de la mejor compra de zapatos para niños Dentro del vestuario de los niños, el calzado cobra una especial importancia y no sólo por estética, sino por la necesidad de que en el continuo crecimiento del menor sus zapatos sean cómodos y le permitan moverse sin dificultad.

Durante los primeros años, los niños experimentan los cambios físicos más acentuados e importantes. En su constante crecimiento el pie también crece, siendo necesario saber escoger el mejor calzado para cada fase del crecimiento.

¿Qué se debe tener en la cabeza a la hora de comprar calzado para niños?

¿Cómo elegir el zapato perfecto para niños? Ésta es una pregunta muy común entre los padres de un niño o de una niña. Interrogantes que pueden surgir y que gracias a conocidas plataformas online como: quesitosonline.com pueden encontrar respuesta especializada.

Durante toda la infancia, el crecimiento de los niños es constante, por los que cada fase tiene sus propias normas. Para lograr un mejor crecimiento psicomotriz cuando el niño comienza a andar de forma habitual, se recomienda un tipo de zapatos que cuente con una gran ergonomía para no limitarse a la hora del libre movimiento que deben tener a esta temprana edad.

Un claro ejemplo de dicho calzado son los zapatos Pablosky, unos zapatos increíblemente cómodos y ligeros con los que el niño pensará que está caminando sin ellos puestos.

Retrocediendo un poco en el tiempo, cuando el bebé se encuentra todavía en la fase de gateo lo que se debe buscar para el bebé es un tipo de calzado totalmente flexible con el que el niño pueda sentir el pleno contacto con sus pies. En la siguiente etapa de su vida, cuando el bebé deja de gatear y comienza a ponerse de pie necesita que el calzado le sujete bien los tobillos para mayor seguridad y equilibrio. Y para finalizar se vuelve al tipo de calzado del que se hablaba al principio, cuando el niño ya camina y necesitar comodidad y firmeza por partes iguales. Para ello zapatos como los Biomecanics y sus nuevas tecnologías son idóneos para dicha etapa.

Según la tienda online de calzado infantil: Zapatería Quesitos, cuando se habla de materiales lo principal que se debe buscar son aquellos que sean blandos para no dañar el empeine o la planta del pie del niño. Se busca un tipo de calzado que transpire perfectamente y que pueda ayudar al niño a mantenerse de pie.

Algunos técnicos aseguran que una forma de acertar a la hora de escoger un gran calzado es apostar por los materiales más naturales posibles que puedan asegurar una firmeza al agarre del pie con el suelo y a su vez le pueda mantener el pie caliente. Siempre se debe buscar la comodidad del niño pero sin olvidarse de mantener el perfecto cuidado de sus pies en fases de crecimientos tan prematuras.

Sin lugar a dudas el tipo de calzado que se utilice en los primeros años de vida de los niños es fundamental para un perfecto crecimiento en el futuro.

