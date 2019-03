El impacto de Sostenibilidad de SchneiderElectric para 2018-20 supera su objetivo de 5/10 alcanzando un 6,1 Comunicae

viernes, 1 de marzo de 2019, 15:23 h (CET) La facturación de 2018 de los Servicios de Sostenibilidad y Energía de Schneider Electric ha aumentado un 13,8% respecto a 2017. Las soluciones con la nueva etiqueta ecológica Green Premium han supuesto el 45,7% de las ventas del grupo. Cerca de 200.000 personas en riesgo de exclusión social han sido formadas en gestión energética en más de 45 países. El objetivo del grupo es alcanzar el millón de personas en 2025 Por cuarto año consecutivo, Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, anuncia sus resultados financieros y no financieros del cuarto trimestre de 2018. Cada trimestre, Schneider Electric publica 21 indicadores del Impacto de Sostenibilidad de la compañía, que miden el progreso de sus principales compromisos de sostenibilidad para el período 2018-2020, en la línea de los objetivos del COP 21 y de las Naciones Unidas. Con una puntuación total de 6,10 sobre 10 a finales de diciembre de 2018, el grupo ha superado su objetivo de 5 sobre 10 para finales de 2018.

Gilles Vermot Desroches, Sustainability Senior VP de Schneider Electric, ha comentado: "Los 21 objetivos del Impacto de Sostenibilidad de Schneider Electric han demostrado tener un rendimiento excelente en 2018, por lo que hemos decidido aumentar nuestros objetivos. Aceleraremos la implementación de nuestros planes de acción sobre retos clave como el cambio climático, la biodiversidad, el desarrollo o la salud. Los reconomientos que hemos recibido en 2018 nos animan a seguir en esta línea y a impulsar al sector a afrontar esos retos."

Lo más destacado del trimestre

Clima:

El indicador 'incremento en la facturación de nuestros Servicios de Sostenibilidad y Energía' muestra un importante rendimiento en 2018 con un incremento del 13,8%. Este crecimiento ha sido impulsado por los acuerdos de eficiencia energética realizados con la Administración Pública en Estados Unidos y por ganancias que han sido claves en el sector cleantech. Los acuerdos de compra de energía también están contribuyendo al crecimiento. Los Servicios de Sostenibilidad y Energía tienen como objetivo aumentar las ventas un 25% en 2020, con respecto a 2017. Economía Circular:

Los resultados del indicador 'Ventas de productos con la etiqueta ecológica Green Premium' fueron del 45,7% en el cuarto trimestre de 2018. La etiqueta ecológica Green Premium de Schneider Electric se actualizó en 2018 para centrarse más en el cliente. Al tener en cuenta las demandas medioambientales y a través de la colaboración con entidades externas, Schneider Electric facilita una propuesta de valor que apoya los objetivos de sostenibilidad de sus clientes. Con la información medioambiental disponible a través de su etiqueta ecológica Green Premium, Schneider Electric ha ayudado a los clientes a lograr certificaciones Green Building. Más allá de los productos, el alcance de la etiqueta ecológica se ampliará en 2019 para incluir los servicios y el software. Salud y Equidad:

El resultado del indicador 'Empleados que trabajan en países que disponen de una política de permisos familiares plenamente implementada' se presenta por primera vez este trimestre. El 75% de los empleados del grupo están cubiertos por la nueva política Global Family Leave. 59 países, incluidas siete de las diez principales ubicaciones en las que Schneider Electric opera, entre ellas España, han integrado de forma completa esta política en su primer año de implementación. La Global Familiy Leave es líder en el sector con estándares globales como la ampliación de las bajas maternales y paternales o los días de permiso en caso de cuidado de familiares o duelo. Todo ello de forma inclusiva entendiendo que la definición de familia, vida personal y trabajo es distinta para cada persona. Ética:

El indicador 'Proveedores bajo la vigilancia de Derechos Humanos y Medio Ambiente que recibieron asesoramiento específico on-site' ha conseguido 155 auditorías a finales de 2018. En línea con la estrategia y la visión del grupo, y para cumplir con la ley francesa de 2017 sobre el Deber de Vigilancia de las Empresas, Schneider Electric se ha comprometido a implementar un plan de vigilancia, que incluye identificar y gestionar aquellos proveedores más expuestos a riesgos en términos de prácticas laborales, salud y seguridad y medioambiente. A principios de 2018, se realizó un mapeo de riesgos de proveedores globales con una reconocida herramienta externa de mapeo (Verisk Maplecroft) disponible gracias a la colaboración de Schneider Electric con la Alianza de Negocios Responsables. El proceso de gestión del riesgo del grupo incluye desde varias acciones de prevención y control hasta auditorías en el lugar para 300 de estos proveedores en 3 años, elegidos en función de su nivel de riesgo y del volumen de compras. Desarrollo:

El indicador 'personas desfavorecidas formadas en gestión energética' continúa creciendo con 196.162 personas formadas en más de 45 países. El programa empezó en 2009 y busca alcanzar 150.000 personas más en 2 años y un total de 1 millón en 2025. Con el apoyo proporcionado, los alumnos pueden acceder a un trabajo especializado o empezar un negocio y mejorar sus perspectivas, contribuyendo a que su comunidad tenga un mejor acceso a una energía moderna y fiable. Actualmente, el mayor reto del programa es multiplicar el impacto de las acciones con una política de colaboración a largo plazo con actores locales y globales, que sean capaces de replicar los proyectos. Tres prioridades guían los próximos años: emprendimiento, la integración de la mujer en las profesiones relacionadas con la energía y la formación de formadores. Una de las principales colaboraciones es con el ICDE (Instituto Europeo de Cooperación y Desarrollo) que ha permitido abrir centros de formación en El Líbano, Marruecos, Egipto, Nigeria, Costa de Marfil y Vietnam. Aspectos destacados:

Schneider Electric ha sido identificada como una de las compañías más admiradas del mundo por Fortune en 2019

Schneider Electric gana el premio ‘The Circulars 2019’ en la categoría Multinacional por su contribución a la Economía Circular.

Schneider Electric es incluida por 8º año consecutivo en la Lista A de Clima 2018del CDP y se clasifica por primera vez en el Programa Water con una B.

Schneider Electric se clasifica por 7º año consecutivo en la lista de 2019 de las 100 compañías más sostenibles del mundo elaborada por Corporate Knights, alcanzando la tercera posición de los Conglomerados Industriales.

Schneider Electric ha lanzado el informe Corporate Energy & Sustainability Progress Report 2019, una mirada a las tendencias, barreras y oportunidades que están impactando en los programas empresariales de gestión del carbono y de la energía. Los resultados no financieros del cuarto trimestre de 2018 están disponibles en la web www.schneider-electric.com/sri

