Funidelia recibe el Premio a Pyme del Año 2018

viernes, 1 de marzo de 2019, 14:10 h (CET) La apuesta por la innovación, la internacionalización y el desarrollo experimentado este último año, han convertido a Funidelia en la Pyme ganadora de la II Edición Premio a Pyme del año que conceden la Cámara de Comercio y el Banco Santander Después de abrir dos almacenes este año en Suecia y en Francia, ya están mirando hacia Asia y pensando en abrir más almacenes en Japón o Corea del Sur. Así es la apuesta de la empresa aragonesa, dedicada a la comercialización de disfraces y merchandasing, que ha sido galardonada con el Premio a Pyme del Año 2018 que conceden la Cámara de Comercio y el Banco Santander.

Para la entrega del premio celebrado en la sede de Santander España, el jurado ha valorado diferentes aspectos de las 18 empresas presentadas al concurso, como son: la creación de empleo, formación para empleados, la internacionalización, la digitalización y la innovación.

La empresa de disfraces, máscaras, pelucas, merchandasing y accesorios de fiesta, con sede en Zaragoza, Suecia y París, vende sus productos, a través de internet en más de 32 países repartidos por todo el mundo. La idea surge de dos emprendedores que “ven una oportunidad en el mundo del disfraz, se dan cuenta de que familiares y amigos tienen que pedir disfraces a EEUU, que en Europa no hay una oferta interesante de disfraces a buen precio, con variedad” ha explicado Javier Ferraz.

A pesar de la estacionalidad que caracteriza este tipo de empresas, Funidelia no ha parado de crecer desde su creación en el año 2011. Aunque lo cierto es que el pasado 2018, marcó un antes y un después en su empresa, y es que este año han apostado fuerte y han alcanzado objetivos que, en un principio, creían impensables.

La actividad importante de Funidelia se centra en 5 meses en los que se preparan para responder a la demanda explosiva que reciben en Navidad, Halloween y Carnaval. En este aspecto, Javier Ferraz ha agradecido al Banco Santander la financiación y la atención recibida: “El Banco Santander nos ayuda a tener el producto antes y poder venderlo en el momento en lo que tenemos esos picos de demanda tan altos”.

Funidelia es un ecommerce español especializado en disfraces, decoración festiva y merchandising. Creado en 2011, hoy en día es el líder del sector en España y uno de los referentes a nivel mundial, con presencia comercial en más de 90 países y en 14 idiomas. La empresa aragonesa ha duplicado su facturación año a año desde su creación y prevé facturar alrededor de 30 millones de euros en el presente ejercicio.

Con más de un 80% de su facturación realizada fuera de España, Funidelia desarrolla sus operaciones a través de centros logísticos en España, Francia, Alemania, Suecia y Panamá. En 2018 ha sido premiada con el Premio Exportación a través del ‘E-Commerce (Premios DHL Atlas a la Exportación).

