Crece en 2019 el número de usuarios de radio on line gratis, según RadioFy.online

La radio on line gratis crece en España con la universalización del uso de terminales móviles con acceso a la red de datos. RadioFy desvela las claves del auge de la radio on line gratis Escuchar la radio on line gratis por Internet es algo que lleva haciéndose desde hace muchos años.

A la hora de consumir contenidos y música, muchos usuarios prefieren conocidas y exitosas apps como Spotify, hay quienes prefieren adquirir y descargar la música, y hasta quienes prefieren seguir comprando discos físicos. Pero muchos consumidores y usuarios siguen fieles a la práctica de escuchar la radio como siempre se ha hecho, existiendo bastantes opciones para poder hacerlo online.

RadioFy es un portal de reciente creación donde poder escuchar la radio on line gratis,que se diferencia claramente de sus competidores incluyendo más de 1.200 radios en un sitio web sin publicidad.

El funcionamiento de RadioFy es extremadamente simple: la web es bastante minimalista y no tiene ningún tipo de publicidad, solo una lista de las estaciones disponibles con sus logos y descripciones. El usuario escoge su cadena favorita, va a su página y dándole al play, ya puede escuchar la radio sin interrupciones. Eso es todo. Lo sencillo y práctico siempre es mucho mejor.



RadioFy tiene también pensado lanzar en breve una aplicación para Android completamente gratis, aunque dice Pablo Cirre, el emprendedor y experto en marketing digital detrás del proyecto: "Rafiofy es la radio on line gratuita que nace con el objeto de convertirse en el lugar favorito de los amantes de la radio de siempre, adaptada a las nuevas tecnologías y a que tenemos un inseparable compañero en el bolsillo que se llama móvil, que usamos todos, desde pequeños hasta abuelos. Queremos hacer la radio fácilmente accesible, y con RadioFy lo es: se puede acceder desde tu navegador móvil y usar la web RadioFy sin problemas, sin instalar nada, y tienes tus emisoras favoritas a tan solo un clic".



La lista de radios incluye desde emisoras como Ser Online , Europa FM y Marca, hasta Radio Nacional de España, Melodia FM, Cadena 100, kiss fm on line y muchas otras.

Gracias a RadioFy los ciudadanos pueden acceder de forma fácil y sencilla a más de 1.200 radios españolas on line, en cualquier lugar, sólo se precisa un ordenador o un móvil.



"Seguro que aún recuerdas como tus hermanos y hermanas mayores, o tus padres incluso, escuchaban la radio por las mañanas, los informativos, los programas musicales. Quizás tú hayas recogido el testigo y te hayas acostumbrado a colocar el transistor FM mientras elaboras tu desayuno, o, por el contrario, y aunque sigas escuchando la radio, usas el móvil para ello. En la tienda de aplicaciones de Google Play tenemos varias buenas opciones para tener en tu teléfono toda una radio funcional además de opciones para escuchar programas ya grabados o podcasts. ¿Y si no quieres descargar una aplicación? ¿Existe una web donde se aglutine el mayor número de emisoras de radio para poder escucharlas sin tener que ir cambiando de sitio? Sí, es el proyecto que hemos lanzado para todos vosotros: RadioFy, tu radio on line gratis", según Pablo Cirre.



Más información en: https://radiofy.online