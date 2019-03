En 2019 despega la compra de Cavas a Medida, según Enocave Comunicae

viernes, 1 de marzo de 2019, 12:46 h (CET) La cavas a medida cada vez están más de moda y se demandan más. Enocave, expertos fabricantes de cavas a medida, desvelan las claves del auge de la demanda de estos productos artesanales El sector de las cavas a medida ha arrancado el 2019 con fuerza y es que las ventas de este tipo de productos vienen experimentando un notable incremento con respecto al inicio de años anteriores, según Enocave, empresa con larga tradición en el sector, especializada en la fabricación y comercialización de cavas a medida orientadas a la conservación de productos como: vinos, puros (mediante cavas de puros), cámaras de conservación para quesos, cámaras de conservación para carnes y jamones, etc.

Gran parte del éxito de este auge del sector se debe a que los consumidores y usuarios han descubierto que es posible comprar cavas y muebles para vinos hechos a medida por especialistas: artesanos 'made in Spain' de Enocave, que fabrican sus cava de vinos con materiales de primerísima calidad, lo que garantiza la mejor conservación, además de acabados de lujo.

"Cada espacio es único, de la misma forma que el uso que se le vaya a dar a la cava; también es único: no es lo mismo un restaurante del centro de Madrid, que la bodega de una casa, ni un espacio de la cocina destinado a la conservación y almacenaje de los vinos. Cada cliente, ya sea profesional o particular, tiene sus necesidades concretas, de ahí la importancia de que la cava climatizada se adapte e integre perfectamente con lo que tiene pensado el cliente. Nuestra empresa puede customizar su cava como desee" según Enocave.

Diseño y fabricación de la cava totalmente a medida y a gusto del consumidor

Los clientes que encargan sus bodegas a Enocave pueden diseñar prácticamente toda su cava a su gusto, a medida: pueden elegir el tamaño, los materiales, el color, el tipo de estante, la disposición de la botellas: tumbadas, verticales; el tipo de conservación, es decir los elementos más importantes y definitorios de la cava. Una fabricación artesanal que hace partícipe al cliente en el diseño y fabricación de su cava para vinos u otro producto.

Enocave además, junto a la fabricación de cavas para vinos, fabrica cavas que preservan las propiedades organolépticas de muchos otros productos y exquisiteces, tales como quesos, carnes y embutidos. De hecho, Enocave cuenta con vitrinas expositoras de cristal en las que poder conservar toda esta variedad de productos.

Los sibaritas, pueden precisar de su cava de puros; un producto que representa el maridaje perfecto a una buena cena, regada con unos buenos vinos. Enocave también ha pensado en los fumadores de puros y también fabrica humidores de puros, para que se conserven en perfectas condiciones.

Enocave es una empresa especializada en la fabricación y venta de cavas a medida para todo tipo de productos que necesiten mantener refrigerados en determinadas condiciones de temperatura y humedad. Cuentan con más de 25 años de experiencia como fabricantes, utilizando materiales de primera calidad, siendo realizada la fabricación de manera artesanal e íntegramente en territorio nacional.

