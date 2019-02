Carlos Velasco, nuevo director de servicios de agencia en NATEEVO Comunicae

jueves, 28 de febrero de 2019, 17:56 h (CET) Velasco se incorpora a la agencia de marketing digital de VASS con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la empresa en esta área. El nuevo director de servicios de agencia, que ya formó parte de VASS, regresa a la compañía con una dilatada experiencia de más de una década en el mundo del marketing y la comunicación La agencia de marketing online de VASS, NATEEVO, ha reforzado su equipo directivo con la reciente incorporación de Carlos Velasco como nuevo director de servicios de agencia.

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Antonio de Nebrija y la Southeast Missouri State University, Velasco cuenta con un máster en marketing por la Autónoma de Madrid (UAM) y una trayectoria profesional de más de diez años de experiencia dentro del sector del marketing y comunicación, sobre todo, en el ámbito digital y en el de mercados y marcas internacionales.

Aunque ya formó parte de VASS y desempeñó durante dos años el puesto de director de Marketing y Comunicación de esta consultora especialista en soluciones digitales (entre 2013 y 2015), Velasco continuó desarrollando después su carrera profesional en otras agencias como KREAB, LOLA MullenLowe, Epsilon o Neolabels, donde trabajó para clientes como SEAT, Sanitas, Másmóvil, Purina, Mapfre o WiZink. Además de su experiencia en agencias, también pasó por departamentos de marketing de compañías como ING o Vodafone.

Ahora, regresa a VASS como nuevo director de servicios de agencia en NATEEVO, empresa de la que conoce bien su filosofía empresarial y a la que llega con el objetivo de potenciar el posicionamiento de la firma en el entorno digital y ayudar a sus clientes a ser más y mejor reconocidos y puedan, en consecuencia, aumentar su negocio.

"Volver a NATEEVO es una gran oportunidad profesional y personal. Durante mis años lejos de Grupo VASS he podido hacer el seguimiento de cómo ha ido creciendo de una manera notable en talento, oficinas, facturación y clientes. No podía dejar escapar la oportunidad de subirme al tren de una compañía que ya es un líder en soluciones y servicios digitales", afirma Velasco.

Por su parte, el CEO de NATEEVO, Pedro Latasa, valora su amplia experiencia y trayectoria en gestión de grandes marcas, así como su visión estratégica y creativa, cualidades que le ayudarán a la hora de liderar una potente cartera de clientes, entre quienes se encuentran importantes firmas como Coca-Cola, Dufry o Philips.

"Estoy convencido de que Carlos Velasco ayudará a NATEEVO a reforzar su posicionamiento como una de las mejores alternativas en el sector de soluciones y servicios de innovación y transformación digital. Además, no hay que olvidarse de que durante su etapa en VASS logró grandes hitos, lo que le hacen un perfil muy atractivo y una gran incorporación para la empresa", asegura Latasa.

