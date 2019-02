Bluetel Wireless conecta la Sierra de Guadarrama a Internet Comunicae

jueves, 28 de febrero de 2019, 15:37 h (CET) El nuevo operador inalámbrico de acceso a Internet (WISP) ha desplegado su servicio en la zona de Cercedilla, Guadarrama y Puerto de Navacerrada y lo está extendiendo hacia todas las poblaciones situadas a un lado y otro de la Sierra de Guadarrama La Sierra de Guadarrama cuenta ya con el primer proveedor de Fibra Aérea, Bluetel Wireless, que permite conectar a Internet con máximo ancho de banda a miles de madrileños, particulares y empresas que no tienen acceso a la fibra terrestre ni lo tendrán a medio y corto plazo, así como a los muchos usuarios de fin de semana y/o vacaciones que buscan un servicio potente pero asequible durante esos días en sus segundas viviendas.

El nuevo operador inalámbrico de servicios de acceso a Internet (WISP) ha efectuado el despliegue en la zona de Cercedilla, Los Molinos y Puerto de Navacerrada y lo está extendiendo a todas las poblaciones situadas a un lado y otro de la Sierra de Guadarrama. Su proyecto también ha alcanzado la zona Este de Madrid, donde ya se ha iniciado su servicio en la población de Colmenar de Oreja y urbanizaciones cercanas.

Bluetel Wireless llega al mercado con unas tarifas muy competitivas -desde 14.90 euros al mes para 30 Megas de subida y bajada con tarifa plana- y planes específicos para familias, empresas, profesionales. Destacan en la oferta los planes para verano (14.90 euros/mes) y de fin de semana (9 euros/mes).

La mejor opción a la fibra terrestre

Actualmente los mas de 300 Operadores WISP (Wireless Internet Service Provider) ofrecen acceso a Internet a más de 400.000 de usuarios en España y son la mejor alternativa al cable en las zonas donde no existe fibra óptica, o donde la empresa y el usuario buscan alternativas más económicas para sus bolsillos, ofreciendo anchos de banda que superan ya los 100 Mb. En Madrid existen multitud de poblaciones donde la fibra terrestre tardará en llegar o no llegará nunca, que “sufren” un acceso a Internet de muy baja calidad, así como excesivamente caro, un problema que resuelve la “fibra aérea”.

“Las familias y las empresas – explica Eloy Fructuoso responsable de Bluetel Wireless- necesitan servicios de acceso a internet suficientemente rápidos como para cubrir su demanda actual, que cada vez requieren de acceso más y más rápido, utilizan servicios más demandantes en cuanto a velocidad y calidad de acceso, y han de dar servicio a multitud de dispositivos”.

La Fibra Aérea es una tecnología basada en WIFI que se viene utilizando desde hace más de 10 años en entornos de empresas y residenciales. Existen cientos de miles de despliegues de este tipo en España y en todo el mundo que, a través de antenas terrestres, “transportan” a lo largo de cientos de kilómetros, el servicio de una conexión de fibra óptica terrestre. Un enlace Punto-a-Punto desde donde la fibra termina, que se distribuye a los clientes de manera aérea a través de antenas Punto-a-Multipunto, capaces de dar servicio incluso a más de 200 usuarios ó servicios cada una en un despliegue que se realiza en horas.

Partner de Cambium Networks

Bluetel Wireless trabaja con tecnología de ultima generación. “Somos partners de Cambium Networks, líder del mercado Wireless”, comenta Fructuoso. “Utilizamos todo su portfolio de soluciones WIFI y ahora también en los despliegues de este tipo. Sus sistemas y soluciones ofrecen máxima capacidad y prestaciones, fiabilidad y seguridad. Son los equipos utilizados en el “internet extremo” que permite disponer de WiFi de alta calidad en el Everest a más de 6.000 de altitud, lo que nos permite asegurar la calidad del servicio en Guadarrama y como se ha demostrado, en el mismísimo Puerto de Navacerrada, donde Bluetel Wireless es el único operador que da servicio de alta velocidad”.

“Tener la posibilidad de contar con este tipo de socios”, apunta Javier Gómez, Director Regional de Cambium Networks en Iberia y Mediterráneo, “sugiere que en efecto, Cambium Networks está apostando por ser la clave del acceso también en entornos rurales, apostando por la tecnología más avanzada que garantiza no sólo la realizad de acceso de calidad en la zonas más complicadas, sino motivar y trabajar mano a mano con ayuntamientos y socios tecnológicos por la digitalización, modernización de servicios públicos y privados, y apoyo a evitar la emigración de los jóvenes así como pequeñas empresas a las grandes ciudades.”

