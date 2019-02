Daguisa Hotels presenta su programa 'Think be Green' de eliminación de plásticos Comunicae

jueves, 28 de febrero de 2019, 14:56 h (CET) Se trata de una iniciativa pionera en el sector hotelero andorrano y un programa muy ambicioso que los responsables de los departamentos de compras y de marketing del grupo han empezado a trabajar de manera conjunta durante el último trimestre Daguisa Hotels ha presentado su nuevo programa 'Think be Green byDaguisaHotels' que tiene como objetivo eliminar el uso de plásticos en los hoteles de la cadena.

En concreto, desde noviembre del pasado 2018 hasta enero de 2019 incluidos, la segunda cadena hotelera de Andorra ha dejado de adquirir 10.834 latas y 8.500 unidades de cañitas de plástico, que han sido sustituidas por botellas de cristal y cañitas de bambú, respectivamente.

Estos avances se suman a otros proyectos más pequeños que también se han podido materializar, como el uso de papel higiénico ecológico y la impresión de las tarjetas de visita de los empleados en papel reciclado.

Como explica Jose Mª Sánchez-Harguindey, director de operaciones de Daguisa Hotels, “en los próximos meses, está previsto que se sigan analizando otros factores como por ejemplo los amenities de los cuartos de baño, para reducir al máximo los plásticos en la gestión de nuestros hoteles, con el objetivo de seguir aportando nuestro grano de arena a la mejora medioambiental y más en un país como Andorra, donde la naturaleza es una de sus principales fortalezas”.

Este nuevo programa forma parte de la política de Responsabilidad Social Corporativa de la cadena hotelera para promover y contribuir al cuidado medioambiental, ya que la descomposición del plástico puede demorarse de diez a cien años.

Precisamente, el próximo 3 de marzo, la ONU celebra el “Día Mundial de la Naturaleza” bajo el lema “Vida debajo del agua: para las personas y el planeta” que, por primera vez, se centra en concienciar sobre el cuidado de la biodiversidad de las especies marinas y para lo cual, la reducción de plásticos es esencial.

Otras acciones de RSC de Daguisa Hotels

La segunda cadena hotelera de Andorra también colabora con otros proyectos solidarios. Este próximo viernes, uno de marzo, inaugura 'Colores para el planeta', en el hotel Golden Tulip Andorra Fénix 4*, una exposición itinerante de artistas de diversos países que tiene como objetivo instaurar la cultura de la paz que promueve la UNESCO. Además, el 8 de marzo, celebra un segundo evento de yoga solidario a favor de los proyectos medio ambientales y sociales de Fundación Privada Bonaventura Mora Sagués, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

También tiene un acuerdo con Unicef Andorra, para que pueda organizar su mercadillo solidario 'Els Encants Vintage' en uno de sus hoteles de Escaldes-Engordany y patrocina al piloto del Automòbil Club d’Andorra, Edgar Montellà.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.