¡Vitoria, ciudad de despedidas! Quienes están a punto de casarse desean celebrar su despedida de soltero en un entorno inolvidable y especial Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 28 de febrero de 2019, 12:08 h (CET)

¿Tiene que organizar la despedida de soltero de tu amigo? ¿Ha sido escogida para celebrar la despedida de soltera de su amiga? En la ciudad de Vitoria podrá disfrutar de un evento tan importante con los suyos.



Quienes están a punto de casarse desean celebrar su despedida de soltero en un entorno inolvidable y especial, aunque con todos los preparativos de la boda siempre dejan este tema en manos de sus amigos y colaboradores. Quieren que sea ideal para compartirlo con sus allegados sin tener que preocuparse por la organización. Es por eso que Despedidas Vitoria abre sus puertas este año con las mejores propuestas para el disfrute de los grupos que llegan de todas partes del mundo dispuestos a pasarlo en grande.



Realizan packs según el número de personas y las actividades que quieran desarrollar. Además, disponen de un centro totalmente equipado y exclusivo, y también de un salón preparado para las cenas y espectáculos. Abren todo el año, se puede reservar a través de whatsapp y no es necesario previo pago, lo que facilita la planificación.



Es importante destacar que los shows son interactivos pero no hay exigencia física para realizar las tareas,por lo que todo el mundo puede participar. Los horarios son flexibles y el centro está abierto todo el día, así que pueden escoger su hora de reserva. Estas son algunas de las actividades que realizan: paintball, gymkanas, laser tag, paintball laser, escape room, humor amarillo, espectáculos, cenas, baile con dj, karaoke, animación...

Planificar un fin de semana de escapada a Vitoria puede servir también para ver la ciudad, ya que es muy atractiva por su variedad gastronómica tan apreciada en España, así como también su reconocida zona de poteo y de fiesta. Es la capital del País Vasco, con un encanto sin igual donde se puede hacer turismo cultural, gastronómico y social. Si disponen de más tiempo podrían recorrer sus alrededores, además del casco antiguo, que cuenta con lugares de interés de especial relevancia, tales como el Anillo Verde; La muralla o el Parque de la Florida. Una excusa perfecta para conocer la zona.



En cuanto al hospedaje, Despedidas Vitoria recomienda que su agencia de confianza sea la que gestione el viaje con todos los detalles. La mayoría de gente opta por alojarse en apartamentos, aunque también existe la posibilidad de hospedarse en un hotel céntrico o en casas rurales, donde se puede estar en un entorno más natural. Asísimismo, es posible combinarlo con un citytour más una actividad de aventura, como por ejemplo una sesión de paintball, acabando el día con cena y baile para todo el grupo. En cualquier caso, desde Despedidas les recomendarán la alternativa ideal y aconsejarán las mejores opciones según sus inquietudes. El aeropuerto de Vitoria está a escasos kilómetros del centro y está bien conectado con el resto de la ciudad por medio de autobús, taxi y metro.



