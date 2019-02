El máster en Project Management de EAE potencia los perfiles directivos con el Employment Partner Executive Comunicae

jueves, 28 de febrero de 2019, 08:01 h (CET) El máster muestra cómo alinear las necesidades actuales de las empresas en la dirección de proyectos con las exigencias actuales que plantea el estándar global del Project Management Institute (PMI): minimizar riesgos, crear nuevas oportunidades de negocio y alcanzar los objetivos planificados El Máster de Project Management de EAE Business School (www.eae.es), en modalidad part time, está diseñado para formar directivos que sepan dirigir, planificar, organizar y controlar proyectos complejos y de carácter global de forma eficiente y eficaz.

El máster tiene 70 créditos que se estructuran en cinco módulos: Gestión de proyectos: estrategia, portafolio y financiación; Planificación y control de proyectos: alcance, tiempo y coste; Gestión de la Calidad, adquisiciones y aspectos legales en proyectos; El factor humano y Gestión de la Integración y el Conocimiento. Además, también estudian los Minor, asignaturas optativas basadas en el modelo norteamericano y el enfoque del máster es eminentemente práctico, con visitas a empresas y multinacionales especializadas en la gestión de proyectos como Microsoft o Indra, entre otras. Por último, el Trabajo Final de Máster (TFM) es la oportunidad para poner en práctica las habilidades y técnicas para afrontar una investigación, potenciar la capacidad de resolución, integrar conocimientos y trabajar en equipo.

El máster está dirigido, en Barcelona, por Marc Bara, Managing Partner en Think It Project; Certificado PMP por el Project Management Institute (PMI); Doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones e Ingeniero de Telecomunicaciones, UPC. En Madrid, el máster está dirigido por Iván Zamarrón, Business Partner en Co.Ingenia, Project Manager Professional (PMP) por el Project Management Institute (PMI), Executive MBA por EAE Business School.

Valores del programa

EAE Business School es una escuela de negocios certificada como Registered Education Provider (R.E.P.) por el Project Management Institute (PMI) y los alumnos pueden darse de alta como miembro del PMI, en calidad de Student Member, lo que les da acceso a recursos de alta calidad. Además, al finalizar el máster, se da la opción de presentarse a los exámenes de Project Management Professional (PMP)® y del Project Management Institute (PMI). Además, el programa incorpora herramientas especializadas de simulación como el Microsoft® Project Professional, o el Risk de Palisade Corporation.

Al finalizar el periodo lectivo, el máster da la opción de realizar una estancia de dos semanas sobre “Practical Models in Project Management” en la Universidad de Texas en San Antonio (EE.UU.).

El máster de Project Management de EAE está incluido entre les 85 mejores del mundo según el Ranking QS y de los 35 mejores de Europa según el ranking de Eduniversal.

Para potenciar la mejora de la empleabilidad de los perfiles directivos, EAE incrementa la proyección profesional del alumno a través del Employment Partner Executive. En este sentido, el salario de los alumnos del máster crece un 30% tras realizar el máster según el Employment Report de EAE.

