Los perfiles técnicos especializados en últimas tecnologías asaltan el mercado laboral

La adaptación de las empresas al mundo digital y su constante evolución son ya un hecho. Sin embargo, la brecha existente entre la demanda de las empresas y la oferta de las bolsas de empleo es cada vez mayor. Y es que el mercado laboral demanda cada vez más profesionales preparados para los cambios que se presentan en el entorno TIC. Demanda que la oferta no es capaz de satisfacer con garantías.



Escasez de profesionales cualificados

Este nuevo escenario empresarial ha provocado que se den dos complejas situaciones: por un lado está el candidato tecnológico que recibe al menos una oferta de empleo nueva cada día a través de, por ejemplo, LinkedIn. Y por otro, las empresas que han de afrontar la escasez de profesionales que estén altamente cualificados en el sector.



En palabras de Alberto Moya, Director de la consultora de software Ulbe Group, “queremos ayudar a ambas partes y para ello la solución se encuentra en la formación. Hemos visto que estos candidatos de IT necesitan contar con formación que les puedan orientar en su actividad profesional, teniendo en cuenta sus aspiraciones para acabar en el entorno laboral más adecuado para ellos. Y luego están las empresas, que cada vez más necesitan la ayuda o soporte para contribuir y facilitar la captación de talento tecnológico”.



Según explican desde uTech Academy es complicado conocer a un estudiante de último año que esté cursando Informática y que no tenga trabajo. Esto es positivo para los estudiantes, sin embargo, hoy en día, las escuelas no se están adaptando y por tanto los estudiantes salen sin tener claro cuáles son las metodologías que se utilizan en las empresas. El resultado de esta situación provoca que al incorporarse al mundo laboral tengan que aprenderlas a marchas forzadas. Por lo que las metodologías se asimilan de cualquier manera o incluso se llegan a obviar puesto que el tiempo apremia y hay que acabar el trabajo.



Por ello, y para dar respuesta a las exigencias del mercado laboral, la consultora ofrece a través de su academia de programación uTech Academy, programas de especialización. Por un lado, se tiene el Programa de lenguaje .NET, que permite facilitar el acceso a las profesiones del futuro, como analista, programador o incluso arquitecto de software, a través de conocimientos y formación en programación y desarrollo de software en uno de los lenguajes más demandados por la gran empresa.



O también, permite a los Diseñadores Web dar un paso al frente, aumentando su valor dentro de la empresa, gracias a la formación de Front-end para diseñadores. Ésta brinda las herramientas necesarias a los diseñadores digitales para ampliar sus conocimientos dentro del ecosistema en el que tienen que encajar sus diseños. En palabras de Alberto Moya “conocer estas tecnologías le permite al diseñador conocer el idioma del programador y por tanto que la comunicación entre ellos sea mucho más fluida. Otro de los aspectos positivos de esta formación es que consiente que los diseños finales se adecuen de una mejor manera a los formatos finales tanto visualmente como en el flow deseado, dado que se es consciente de lo que es posible realizar”.



Las nuevas metodologías

La forma de proceder en el sector tecnológico ha evolucionado mucho. En la mayoría de casos, se ha pasado de la metodología Waterfall a la metodología Agile. La gran diferencia entre unas y otras, es que las segundas te permiten adaptarte de una forma mucho más rápida (ágil) al mercado cambiante actual. Al ser metodologías totalmente diferente, es necesario conocerlas y practicarlas con tal de adaptarte a la manera de trabajar. “Creemos que es básico que el estudiante que acabe un programa en uTech Academy sea capaz de ser un miembro más del equipo desde el primer minuto en el que empieza en su nuevo puesto de trabajo. Por eso, es necesario que además del conocimiento de los lenguajes sea muy consciente de las metodologías que se utilizan en las empresas y por eso las ponemos en práctica desde el principio” finaliza Alberto.